Discapacidad. cermi madrid solicita a celia mayer una reunión urgente para reducir los riesgos derivados de las actuaciones en chueca

15/03/2018 - 13:43

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (Cermi Comunidad de Madrid) pidió este jueves a la delegada de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de la capital, Celia Mayer, una reunión urgente para trasladarle la "grave situación de riesgo" que genera para todas las personas y, en especial, para las que presentan discapacidad visual o problemas de comprensión, el diseño aplicado a las actuaciones que se están llevando a cabo en el barrio de Chueca y zonas próximas al mismo.

"Estas actuaciones se están aplicando a sabiendas de que son erróneas, e indican una total falta de implicación de las personas responsables del espacio público en el Ayuntamiento de Madrid en la accesibilidad dirigida a los colectivos de personas con discapacidad visual o con problemas de comprensión", denuncia Cermi Madrid en una nota.

Según explica la entidad, en las plataformas únicas que se están realizando en las obras de remodelación de la zona no se señaliza adecuadamente en el pavimento la zona de tránsito segura para los mencionados colectivos, aspecto básico en este tipo de acondicionamientos dado que, cuando alguna persona con discapacidad no ve o ve poco, o tiene dificultades en la comprensión, no puede determinar con claridad el lugar por el que ha de transitar, produciéndose situaciones de desorientación, confusión e incluso de riesgo personal, por entrar en conflicto con los vehículos que las transitan.

Para la plataforma representativa de la discapacidad en la Comunidad de Madrid, las medidas de accesibilidad se deben implementar no solo desde la perspectiva física, sino también desde la perspectiva sensorial y cognitiva, algo que a su juicio es posible, puesto que se está haciendo en otras ciudades, como es el caso de Sevilla y Terrasa.

Cermi Madrid recuerda que el Ayuntamiento se comprometió formalmente a la realización de un estudio piloto previo a las actuaciones ante la Comisión de Edificación y Urbanismo del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid, pero ese estudio, según la entidad, no se llegó a realizar.

