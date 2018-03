La Junta negocia con tres empresas la compra del hospital privado de la Cartuja tras el concurso de sus dueños

15/03/2018 - 14:01

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que su departamento está negociando con tres empresas interesadas la compra del edifico del hospital privado existente en la isla de la Cartuja, después de que sus originales propietarios, el Instituto Cartuja Corporación SA estuvieran inmersos en concursos de acreedores.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Montero ha indicado en comisión parlamentaria que este proyecto tiene "peculiaridades" ya que fue "germen de un acuerdo en mayo de 2007 entre la sociedad pública estatal Agesa y la entidad privada Instituto Cartuja Corporación SA para poner en marcha, en régimen de arrendamiento, un instituto de técnicas avanzadas en medicina.

Ha recordado que Agesa pasó a integrarse en la Junta, que decidió continuar con el proyecto del Gobierno central. Tras apuntar que en 2013 finalizó el contrato de arrendamiento por Cartuja Corporación, la consejera ha explicado que ese instituto "dejó de pagar a los pocos meses de arrendamiento, acumuló deuda y entró en concurso de acreedores", de forma que "nunca se puso en marcha el servicio de instituto de técnicas avanzadas".

La Empresa Pública de Gestión de Activos (Epgasa), que había asumidos los activos de Agesa, presentó una demanda por impago y se dictó sentencia donde la empresa privada era condenada a pagar las cuotas atrasadas y hacer entrega del inmueble a la Junta, de forma que en diciembre de 2015 se recuperó la posesión del inmueble y se canceló definitivamente el contrato de arrendamiento.

En ese sentido, la consejera ha asegurado que Epgasa "ha estado trabajando en la búsqueda de nuevos inversores interesados en comprar y explotar el hospital privado", de forma que "se han empezado negociaciones y se han mantenido contactos con inversores privados, aunque han sido años malos desde la perspectiva de la inversión".

De esta forma, actualmente Epgasa está negociando con tres empresas interesadas en adquirir el inmueble y está analizando las ofertas para determinar "la más beneficiosa para el interés general".

Montero ha dejado claro al PP que la Junta "es defensora de la sanidad pública" y le ha asegurado que el Gobierno andaluz "conoce los límites entre sanidad pública y privada", lamentando que "a veces el PP no tiene claro esos límites"."Nunca me he opuesto a que se pongan en marcha hospitales privados para dirigirse al mercado privado como mutuas o seguros privados", ha aseverado Montero.

Ha recordado que ese acuerdo lo promovió el Gobierno central "y la Junta le dio continuidad" y ha apostado por "promover iniciativas empresariales, pues ello significa promover la creación de empleo", dejando claro que "hay inversores que tienen interés en poner en marcha el hospital".

EL PP PIDE SU APERTURA

Por su parte, la diputada del PP Alicia Martínez ha dejado claro que "el mayor beneficio para el interés general sería que estuviera abierto y a disposición de los ciudadanos, pues el hospital lleva cinco años equipado y cerrado, cuando desde 2010 es competencia de la Junta".

Martínez cree que la Junta "no tiene en ningún momento intención de abrir este hospital, que se suma a la lista de activos que no están en uso, como el Hospital Militar o el Equipo Quirúrgico".

"La presidenta de la Junta ha atacado en los últimos días a la sanidad privada, habla de 'hotelitos privados' y de que hacen negocio", se ha lamentado Martínez, quien ha pedido a la Junta que "abra ese hospital, ahora cerrado en la Cartuja, a la sanidad sevillana, bien mediante concierto o con acuerdo con la iniciativa privada, mediante colaboración público-privada".