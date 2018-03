El PP pide a la Junta de Andalucía que finalice "ya" el desdoblamiento de la A-357 en Pizarra

15/03/2018 - 14:19

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Mariví Romero ha exigido este jueves a la Junta de Andalucía que finalice "ya" el desdoblamiento de la A-357 a su paso por el municipio malagueño de Pizarra, "una obra cuyo fin lleva pendiente desde hace más de veinte años".

PIZARRA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La dirigente 'popular', que ha visitado el municipio junto al presidente del PP local y alcalde de Pizarra, Félix Lozano, ha criticado que "es un ejemplo más de que el Gobierno andaluz tiene frenado el crecimiento de todo el Valle del Guadalhorce".

Así, Romero ha considerado que "tras dos décadas para finalizar el desdoblamiento de unos cuantos kilómetros de esta vía, ya va siendo hora de que por fin se finalice", añadiendo que "en esta comarca siempre hacen falta veinte años para que la Junta termine las infraestructuras", en referencia a otros retrasos como el del Hospital del Guadalhorce.

La parlamentaria andaluza ha asegurado que va a "seguir exigiendo de forma reiterada la conclusión de esta infraestructura", ya que "cuando en la Cámara andaluza se reclaman las cosas con voz clara y alta, los consejeros no sólo tienen que dar una respuesta, sino que a veces se ven obligados a actuar por la presión", ha señalado.

Aún así, Romero ha insistido en la "nula apuesta" del Gobierno socialista por esta parte de la provincia. "El Guadalhorce no puede crecer por el freno de la Junta de Andalucía, y esto es más evidente cuando se compara su acción con la gestión del PP", ha afirmado.

En esta línea, la 'popular' ha recordado que durante el proceso de aprobación de los últimos presupuestos andaluces el PP presentó una enmienda para que las cuentan incluyeran una partida de 200.000 euros que permitiera continuar con el desdoblamiento.

"El problema es que tanto PSOE como Ciudadanos votaron que no; dijeron que no a esta carretera, dijeron que no al progreso de la comarca y dijeron que no a que Pizarra esté mejor comunicada", ha concluido Romero.