Echávarri pide "respeto" y "prudencia" a la oposición y pide 15 votos para buscar un sustituto

15/03/2018 - 14:34

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha pedido a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento "prudencia" ante un momento "delicado", ya que ha asegurado que "no es tan fácil" su salida del cargo, tal y como le han exigido desde el pasado lunes el resto de partidos.

Cabe recordar que se ha confirmado su procesamiento por el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio y la fiscalía ha pedido que se le procese por el despido de una trabajadora temporal del consistorio, cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala.

Echávarri ha insistido: "Antes de que gobierne el PP, si no hay una mayoría suficiente, sigo en la Alcaldía. No me voy a ir entregando la Alcaldía al PP".

Y se ha referido a los 'populares' como quienes entregaron a la Justicia "un ordenador roto a martillazos" y quienes "se gastaron el dinero para un colegio de niñas violadas en Haiti en pisos de lujo en València". "No van a gobernar esta ciudad, que se vayan haciendo a la idea", ha aseverado.

A preguntas de los medios en el Salón Azul, al término del pleno en el que la Corporación ha concedido la medalla de la ciudad a la Guardia Civil, Gabriel Echávarri ha reiterado que "el día que llegue el auto de apertura de juicio oral --por la causa por el supuesto fraccionamiento--, ese día si hay una mayoría de 15 sin condiciones, yo daré un paso atrás".

"Ese día", ha insistido y ha reclamado "prudencia" y "respeto a los tiempos" porque está "en juego" la Alcaldía y "las prisas pueden hacer que caiga en manos del PP". Y ha puntualizado, sobre su posible salida, "va a ser ese día, no otro".

Cuestionado sobre si había iniciado ya los contactos con el resto de formaciones para cerrar esos 15 votos necesarios para investir a su sucesora, de lo contrario la Alcaldía pasaría a manos del partido más votado --el PP--, Echávarri ha matizado: "Cuando dije sin condiciones tienen que decir que sí. Porque por ejemplo hoy no hay 15: Miguel Ángel Pavón (Guanyar) dice que no, porque no le gusta Eva Montesinos".

Y ha incidido en que el candidato "lo va a poner el partido socialista, nadie más. Y es Eva Montesinos, la número dos y sucesora natural".

ASEGURAR A MONTESINOS

A su modo de ver, el resto de partidos deben decir si sí o si no "y en un futuro que negocien con Eva Montesinos, si es alcaldesa". "No vamos a entrar a negociar catálogos, planes de ciudad o entradas en gobierno. Aquí solo va a haber unas negociaciones para ver cómo aseguramos el voto positivo", ha planteado.

Al respecto, ha acusado al portavoz de Compromís, Natxo Bellido, de no ser de "fiar", porque firmó un acuerdo con el PSPV "y a la semana lo rompió". Frente a ello, ha sostenido que él sí está cumpliendo el acuerdo con los nacionalistas ya que en el documento se decía que debería salir con la apertura de juicio oral y si había 15 votos para su relevo.

"Vamos a ver cómo aseguramos que luego no se echen atrás, pero no se va a entrar en otro tipo de negociaciones", ha indicado y ha mantenido que las conversaciones serán para que deje el cargo y evitar que entre el PP.

Además, a Bellido le ha indicado que algunas de sus afirmaciones de los últimos días "hacen pasos atrás y no adelante. Si quiere que no gobierne el PP que sea prudente y paciente".

Así, ha advertido de lo que podría ocurrir si "un concejal se pone malo y no viene", en referencia a la convocatoria de un pleno de investidura para sustituirle: "Gobernaría el PP".

"Que no tengan prisa y que respeten un poco; no pueden decir que están a disposición del PSPV y estar remitiendo de forma brutal contra quien sigue siendo alcalde y secretario local del PSPV", ha aseverado.

En ese sentido, preguntado por Ciudadanos, para asegurar 20 votos a favor de su sustituto, Echávarri se ha mostrado a favor siempre que respalde la propuesta socialista. "Que lo manifiesten, y que incluso lo manifieste el PP: Queremos que se vaya el alcalde y que sea Eva Montesinos, pues perfecto; en vez de 15 hay 29, no hay dudas si alguien se pone malo".

Además, ha rechazado "quinielas raras" sobre posibles ediles socialistas alternativos a Eva Montesinos y ha insistido en que no dará "contrapartidas" o "tripartitos fracasados". "Cuando digan el sí, nos sentaremos a ver cómo garantizamos jurídicamente que no se echen atrás; hay formulas, estamos trabajando con abogados".