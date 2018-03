Teresa Rodríguez critica "pésima gestión" de la desfusión hospitalaria y alerta de "venganza" a profesionales

15/03/2018 - 14:42

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado este jueves la "pésima gestión" que ha señalado lleva a cabo la Junta en la denominada desfusión hospitalaria, y ha alertado de "cierta venganza" con los profesionales que lideraron las movilizaciones por los dos hospitales completos.

GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas tras una reunión con miembros de la plataforma 'Granada por su salud', una de las que lideró las movilizaciones que promovieron la vuelta a las dos áreas hospitalarias diferenciadas, Teresa Rodríguez ha insistido en "la necesidad de poner luz y taquígrafos", y acabar con "esta situación de excepcionalidad del servicio sanitario en la ciudad de Granada", que empezó con el "experimento fallido" de la fusión hospitalaria.

Rodríguez ha indicado que este modelo "se esperaba que fuera para el resto de Andalucía", si bien "gracias a la ciudadanía movilizada, a los profesionales y a las plataformas ciudadanas se consiguió afortunadamente parar no solo en defensa de la salud de Granada sino en defensa de la sanidad de toda Andalucía". Ha agregado que "pararla aquí supuso que no se volviera a plantear en otras áreas hospitalarias".

Actualmente, y estando anunciado el fin del proceso de desfusión para final de marzo, desde la Junta "no están hablando con las plataformas", y "no están escuchando a los profesionales que ponen sobre la mesa soluciones factibles que no solo ahorran dinero a la administración pública sino que ahorran tiempo a esos pacientes", ha explicado

Es el caso de los que, enfermos de cáncer, necesitan ser tratados con aceleradores lineales para radioterapia, y "no tienen tiempo para esperar", habiendo algunos "muerto en la lista de espera, como nos hablan los profesionales", ha especificado.

"Un acelerador cuesta casi lo mismo que lo que se va a gastar la Junta de Andalucía en un concierto con la privada para aligerar las listas de espera", ha incidido Teresa Rodríguez, quien también ha expresado sus "serias dudas de que se esté tratando de forma equivalente a las dos áreas hospitalarias de la ciudad".

Hay datos que apuntan a una "sobresaturación" de servicios en un área y a "una situación de raquitismo" especialmente en el nuevo Clínico, ha señalado la líder andaluza de Podemos, que ha hecho referencia a que "los profesionales hablan incluso de cierta venganza" con los que "han protagonizado la lucha de la desfusión hospitalaria" en la ciudad. "Eso sería absolutamente inasumible para un gestor de la salud de los ciudadanos", ha añadido.

Ha recordado la "negativa" del PSOE en el Parlamento andaluz a que se fiscalice por parte de la Cámara de Cuentas la desfusión hospitalaria. "Quien no quiere ser fiscalizado es que tiene algo que esconder", ha señalado Rodríguez, quien ha estado acompañada por la parlamentaria andaluza por Granada de Podemos y presidenta del grupo parlamentario de la formación, Carmen Lizárraga.