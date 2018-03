Junta baraja otras alternativas para Ciudad de la Justicia tras rechazar Patrimonio Los Gordales por la Feria

15/03/2018 - 15:10

La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha asegurado que se reunirá con las distintas partes para exponer las "dificultades operativas" para acometer el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Los Gordales, así como la posibilidad de buscar otras alternativas, después de que la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda haya pedido "que se ejecute todo o no da una pastilla separada" ya que la ejecución urbanística implica "cambiar la feria", hecho que el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, "ni contempla".

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

En la comisión de Justicia e Interior, Aguilar ha asegurado que respeta a Patrimonio y que, sin criticar su posición, quiere abordar "con todo el mundo" este asunto para "desatascarlo" porque, como ha insistido, "queremos que Sevilla tenga una Ciudad de la Justicia". Asimismo, defiende que su intención es establecer un debate y "no seguir echándonos las culpas los unos a los otros", al tiempo que ha lamentado que hasta ahora "no es que no hayamos querido poner la primera piedra, es que no hemos podido".

Según ha explicado la consejera, el emplazamiento de Los Gordales prevé una parcela de 39.308 metros cuadrados, de los cuales 7.233 eran propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y 32.075 propiedad de Patrimonio del Estado, para equipamiento administrativo.

En este marco, ha asegurado que tras la llegada de Juan Espadas a la Alcaldía de la capital hispalense, se inició "un diálogo para que se pudiera dar una respuesta cierta", tras cuatro de gobierno del popular Juan Ignacio Zoido que "quedaron en blanco" para este proyecto. "Junta y Ayuntamiento hemos trabajado desde el principio en la misma dirección y con un mismo objetivo: sacar adelante el proyecto", ha defendido.

Además, ha insistido en que la Junta está "tan interesada en ponerla en marcha" que la consejera ha mantenido seis reuniones con Espadas que se traducen en "una propuesta técnica consensuada" para su implantación en los suelos de Los Gordales y una propuesta técnica y "otra de gestión que permitiría poner a disposición de la Consejería de Justicia los suelos estrictamente necesarios para el proyecto e iniciar su desarrollo material a corto plazo".

Sin embargo, ha señalado que el desarrollo completo de la unidad consistía en una operación urbanística "muy ambiciosa, que conllevaría el traslado de la Feria de Abril a otra ubicación". La viabilidad de esta opción de desarrollo anticipado de la Ciudad de la Justicia en Los Gordales hacía imprescindible, en cualquier caso, la conformidad de quien es propietaria de la mayoría del suelo, el Estado.

Asimismo, Aguilar ha asegurado que Espadas y ella misma dirigieron una carta al Ministerio de Hacienda "solicitando colaboración para tener una reunión" y a la que el Estado contestó "indicando que el planteamiento de gestión anticipada de los suelos no se entendía factible lo que conllevaría el desarrollo completo de toda la Unidad de Ejecución, con el consiguiente traslado de la Feria, e inversiones millonarias en urbanización y edificación".

Tras la citada reunión, ha asegurado que se va a convocar al presidente de la Audiencia de Sevilla, al juez decano, al fiscal jefe, a los colegios profesionales y a la junta de personal "para exponerles la nueva realidad que acontece de cara a que podamos tomar la determinación que corresponda en relación a Los Gordales".

Aguilar ha añadido que también se van a exponer "todo lo que tenemos encima de la mesa" y ha insistido en que cuenta con una determinación "clara, firme y total" de hacer la Ciudad de la Justicia en Sevilla "una realidad".

"No estamos en ningún momento parados porque nuestra determinación es llevar a cabo la Ciudad de la Justicia de Sevilla y consideramos que 2018 sea el año en que debemos concretar la ubicación definitiva de esta infraestructura judicial sino más allá, abrir puerta a una realidad, la Ciudad de la Justicia", ha concluido.

LOS PARTIDOS PIDEN AVANCES

Por su parte, el parlamentario popular Juan Bueno ha insistido en que pone en duda "la eficacia del trabajo" de Aguilar, y ha cuestionado si los pasos dados por la consejera son "firmes y necesarios". Además, ha lamentado que en las intervenciones de la consejera "siempre se vislumbra que la culpa no la tiene ni el Ayuntamiento, ni la Junta, sino el Gobierno de España".

Por ello, ha criticado que hace casi 21 años que se habla de la Ciudad de la Justicia, ha recordado que "ocho consejeros lo han prometido y todos ellos han sido socialistas" y ha añadido que "se han planteado al menos siete sitios diferentes".

Asimismo, el parlamentario socialista José Latorre ha defendido que el PP "tiene un problema de credibilidad". "El PP se abraza a este asunto porque piensa que le va a dar rédito electoral", ha insistido el socialista, a la vez que ha manifestado que "los ciudadanos están viendo cómo existe un gobierno de Andalucía y un alcalde de Sevilla están trabajando de manera callada y eficaz para mejorar la infraestructura de esta ciudad".

Además, la parlamentaria del Grupo de Ciudadanos Marta Escrivá ha señalado que la Ciudad de la Justicia "parece un juego de parchís, siempre se avanza un poco y se vuelve a la casilla de salida". Asimismo, ha indicado que si se escucha tanto el discurso del PP como de la Junta se entiende que "hay voluntad", sin embargo, ha sugerido que "si Patrimonio quisiera ceder los terrenos, entiendo que serían bienvenidos" así que "algo falla o alguien miente".

Finalmente, la parlamentaria de Podemos Begoña María Gutiérrez ha lamentado que "no se tengan visos del sitio" y, aunque se han realizado "pequeñas cosas", que califica como "parches", ha asegurado que las infraestructuras de los edificios judiciales "no están adecuadas", ya que incluso "hay juzgados con problemas de espacio para los archivos".