Las obras del Hospital de Teruel comenzarán en la primavera de 2019, afirma el consejero de Sanidad

15/03/2018 - 15:32

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, ha manifestado que los contratos para la construcción del Hospital de Teruel se adjudicarán en noviembre de este año, con la previsión de firmarlos a principios de 2019 y de que en la primavera de ese año comiencen las obras.

Así lo ha señalado en una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, solicitada por el PP, en la que ha detallado que este miércoles la dirección general de Presupuestos del Gobierno autonómico "ha autorizado iniciar el proceso de contratación y ha aprobado el plurianual".

Ahora, el Servicio Aragonés de Salud (Salud) redactará el expediente para remitirlo a la Intervención General en abril. Después, y ante el cambio de la ley de contratos, habrá que hacer nueve lotes, "que puede suponer que haya nueve empresas diferentes" como responsables de la construcción, algo que "va a complicar la adjudicación", ha relatado Celaya.

Según ha dicho, la previsión es que la licitación se apruebe en mayo en Consejo de Gobierno, "y, a continuación, se sacarán los nueve lotes", y tras el plazo para presentar ofertas y la apertura de sobres, se produzca la adjudicación en noviembre, y tras "posibles recursos y reclamaciones", tenga lugar la adjudicación definitiva, para firmar los contratos a principios de 2019 y las obras comiencen en primavera.

Celaya ha asegurado que esta obra "tiene el compromiso político de todo el Gobierno" y, por su parte, ha "peleado" por este hospital "desde el primer momento" porque "es una obra necesaria", pero "la realidad de la financiación es la que es". El consejero también ha afeado al PP que en la pasada legislatura disponía de un proyecto "que no servía para nada" y ha habido que indemnizar a la empresa adjudicataria con cinco millones de euros.

Por otra parte, el consejero ha anunciado que se va a reunir con el Ayuntamiento de Teruel para hablar sobre los accesos al nuevo hospital, en el que ha dicho que habrá el mismo número de camas que las proyectadas por el PP y suficiente espacio para instalar la radioterapia, si así se decide en su momento.

PRONÓSTICO CUMPLIDO

La diputada del PP, Carmen Susín, ha comentado que se ha cumplido su pronóstico de que las obras comenzarán para la campaña electoral, para esgrimir que el Gobierno ha pretendido "tapar" el retraso de este hospital con la construcción del de Alcañiz, pero al final este último "les ha fallado". Además, ha querido saber si se va a utilizar financiación del Fondo de Inversiones de Teruel y "por qué ha tardado dos años en licitar, si tenían el proyecto a finales de 2016".

La parlamentaria del PSOE, Olvido Moratinos, ha comentado que al PP "no le ha gustado que se anuncie el inicio de la contratación", para preguntarse si los 'populares' quieren que se construya este hospital y estimar que "es muy fácil quererse llevar por delante a la población haciendo demagogia sin contar la realidad".

La diputada de Podemos, Itxaso Cabrera, ha dicho que esta infraestructura sanitaria "lleva 35 años pidiéndose" por lo que la ha calificado como "el hospital de la vergüenza", ya que "la legislatura se agota, está en su programa, pero no hay hospital". En su opinión, esta obra no entra dentro de los planes del Departamento y ha cuestionado cómo se pretende "frenar la despoblación", si no se asegura la sanidad.

EXCUSAS

La parlamentaria del Partido Aragonés, Berta Zapater, ha lamentado que el Ejecutivo "ponga como excusa" la nueva ley de contratos del Gobierno central para demorar el inicio de las obras y se ha interesado por el proyecto, su dimensión, número de habitaciones, si habrá resonancia magnética y cuándo dinero va a costar, así como si se incluyen los accesos.

La diputada de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha considerado una "tomadura de pelo" que se diga que las obras comienzan en la primavera del año que viene, cuando el PSOE ya anunció esta actuación "en 2010 y a cargo del FITE". Según ha dicho, "vemos muchas promesas, pero pocas realidades" y los ciudadanos "quieren políticos que hagan promesas que cumplan".

La diputada de CHA-Grupo Mixto, Carmen Martínez, también se ha interesado por el proyecto del hospital, tras lamentar que todavía no se cuente con él, pero se hayan tenido que gastar cinco millones de euros, "ese es el resumen de la pasada legislatura" respecto a esta obra, ha sentenciado, y ahora se cuenta con una ley de contratados que parece pensada "para desfavorecer la obra pública".