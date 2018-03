El Parlamento se pone de acuerdo en la necesidad de 5 enlaces para la AP-68 y más vuelos

15/03/2018 - 15:35

La oposición afea al Gobierno que redactara unilateralmente un pacto con los agentes sociales y el PP le agradece lograr la "piedra necesaria" Ceniceros cree que "ha sobrado partidismo por parte" del PP y el PSOE "y es hora de hacer un esfuerzo"

LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)

El Parlamento riojano ha llegado hoy a un acuerdo, en materia de infraestructuras, en el que cree necesarios cinco enlaces para la AP-68 y más vuelos en el Aeropuerto de Agoncillo, entre otras medidas.

La Cámara riojana ha recibido hoy el acuerdo firmado, el pasado martes, en el Consejo del Diálogo Social (integrado por el Gobierno riojano, UGT, Comisiones Obreras y la FER), con el que el Ejecutivo riojano busca alcanzar un Pacto de Infraestructuras que suponga unidad de cara a negociaciones con entidades superiores.

En un pleno que fue pedido por el PSOE el pasado mes de noviembre para debatir acerca de las infraestructuras, los partidos políticos con representación parlamentaria han tomado como base este acuerdo del Diálogo Social. Además, han aprobado siete propuestas de resolución consensuadas por todos los partidos.

Éstas suponen instar al Gobierno central a que ponga en marcha, en 2018, las obras de la A-12 de Santo Domingo a Villamayor del Río; mejorar la seguridad vial de la N-111; que construya la variante de Rincón de Soto; y ampliar un vuelo diario más a Madrid y establecer alianzas con otros aeropuertos.

En la AP-68, el Parlamento está de acuerdo en que hacen falta cinco enlaces: Pradejón-Lodosa, San Asensio, Aldeanuevea, Ollauri y LR-385.

PP, PSOE y Ciudadanos han acordado instar el desdoblamiento de la N-232 entre Calahorra y Alfaro, así como en el tramo Arrúbal-Calahorra. Ciudadanos, Podemos y PSOE han aprobado poner en marcha el Puerto Seco, en la Estación de Mercancías de Arrúbal.

Podemos pedía la inmediata liberalización de la AP-68 y Ciudadanos el tramo de la ronda sur, pero no han contado con el apoyo del resto.

En el transcurso del debate, el presidente del Gobierno, Jose Ignacio Ceniceros, ha creído que La Rioja "no ha sido tradicionalmente bien tratada por los Gobiernos central"; lo que le hace tener "un déficit acumulado de infraestructuras que, ahora, es causa de este debate".

Ha agradecido a los componentes del Consejo de Diálogo Social su trabajo; y, "sin reproches y con cariño", al secretario general del PSOE, Francisco Ocón, le ha cuestionado acerca de "por qué convocó a los agentes sociales la víspera de que se celebrase el Consejo de Diálogo Social".

"Ha sobrado partidismo por parte de su partido y el mío, y es hora de hacer un esfuerzo", ha dicho. "Sumando fuerzas tendremos más capacidad" para trasladar reivindicaciones, ha creído. También le ha indicado al socialista: "Bienvenido al Club del Pacto".

Por su parte, el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, ha advertido a la oposición de que "no se puede tener un tren de alta velocidad sin un nuevo trazado, porque el trazado que tenemos es del siglo XIX".

"Si aquí nos trajeran mañana el tren bala (Japón) tendría que ir por muchos tramos de La Rioja a treinta por hora", ha afirmado. Además, ha señalado que "la opción del Gobierno ha sido clara", que la alta velocidad "tiene que ser dentro de un corredor", en concreto el Cantábrico-Mediterráneo.

En la autopista AP-68 ha insistido en que "no se va a prorrogar en 2026", pero les ha pedido que sean "conscientes de una cosa", y es que "la autopista ni siquiera es sólo riojana" y supone "130 kilómetros", dentro de un total de autopistas de pago de toda España que también se pediría ser rescatadas.

Ha reconocido, a la vez, "efectos en negocios" de la N-232 por la obligación de que los camiones deban circular por la autopista. Algo en lo que, ha dicho, se está trabajando, y esta misma semana, ha tenido una reunión con el director general de Seguridad en Carreteras. "Pero no perdamos la perspectiva; el objetivo era evitar perder vidas, y si eso lo estamos consiguiendo es para estar satisfechos", ha creído.

Cuevas se ha referido al acuerdo, firmado el pasado martes en el Consejo de Diálogo Social, para indicar que "puede ser un antes y un después en la forma de reivindicar". "Dejemos las diferencias y alcancemos un pacto que nos lleve a tener una voz única", le ha pedido al resto.

Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, ha calificado como un "detalle de muy mala fe traer" al Parlamento un acuerdo que ha hecho el Ejecutivo regional, "para mayor gloria del Gobierno, con el club del dialogo social". A su juicio, "no es normal" que los grupos políticos se enteraran de lo acordado en el Diálogo Social por los medios de comunicación.

Tampoco ha visto con buenos ojos ese acuerdo unilateral el socialista Francisco Ocón. "Un gran acuerdo no es algo que se fabrica y se da a los demás; supone hablar y negociar entre todos los partidos, los agentes sociales y más entidades", ha creído.

"Entiendo que son muchos años" de mayoría absoluta "pero esa época pasó", le ha recriminado a Ceniceros. A su juicio, "lo lógico hubiese sido que todos hubiésemos hablado entre todos; hacer a toda la sociedad riojana copartícipe".

Ubis también le ha reprochado que de los 644 millones de euros previstos en el Plan de Carreteras se han ejecutado 156, "ni el 25 por ciento". Aunque Cuevas había afirmado que se había alcanzado el cincuenta por ciento, luego ha tenido que concretar que se ha invertido el cincuenta por ciento de lo previsto en los plazos a día de hoy.

También le ha señalado que "no tenemos vías rápidas que nos conecten con otras comunidades, salvo Navarra; y a Zaragoza y Bilbao vía pago".

En el aeropuerto, tanto Ubis como la diputada de Podemos Ana Carmen Sáinz han señalado el "millón de euros al año que invierten los riojanos en su mantenimiento", cuando "prácticamente no nos conecta con ningún sitio".

"Los riojanos", ha dicho la diputada de Podemos, "pagamos de forma indirecta el déficit del aeropuerto. Ya está bien de tomar el pelo a los riojanos con paquetitos vacacionales", ha creído.

Sáinz también ha apuntado a que el AVE es un recurso que "no está alcance de todos" por el coste del billete y ha rechazado tener "una infraestructura deficitaria al alcance de unos pocos", además del "coste público de mantener cada kilómetro". A su juicio, "existen otras prioridades".

En el soterramiento del tren, a su paso por Logroño, ha acusado al Gobierno de cometer "el mismo error de la especulación que llevó a la crisis", al pretender financiarlo con la venta de terrenos.

Ha abogado por "mejorar el estado de las vías", poniendo como ejemplo que "en Rincón de Soto mantienen el trazado original del siglo XIX, y es necesario circunvalación ferroviaria; y Calahorra, donde "los pasajeros tienen que atravesar las vías". También por "una oferta más amplia de horarios y tarifas asequibles".

Por último, ha creído prioritario liberar la AP-68, aunque sea por tramos; y, si fuese así, ha antepuesto La Rioja Baja a la Ronda Sur de Logroño. "Nosotros sí creemos urgentísimo La Ronda Sur, porque será una obra de largo recorrido", ha dicho en cambio el socialista Fracisco Ocón.

El portavoz del PP Jesús Ángel Garrido, tras advertir que "las infraestructuras son muy caras" ha creído que "nadie como" el presidente del Gobierno riojano, Jose Ignacio Ceniceros, "para defender los intereses de los riojanos". Además, le ha dado las "gracias" a Ceniceros "por haber conseguido ese acuerdo" con sindicatos y la FER, porque es la piedra necesaria".

"El PSOE paralizó infraestructuras, nos han dado doble trabajo, resolver los salchuchos y hacer lo que no hicieron", ha dicho. A la par, ha creído que, tras la medida de sacar los camiones de la Nacional-232 "la realidad es que han bajado los accidentes en la Nacional-232 y no han aumentado en la AP-68". Le ha dicho, además, a Ocón que "no es fiar porque le gusta hacer política con las tripas".