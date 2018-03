Pérez (PP) afronta candidatura a Alcaldía con afán de devolver "prestigio" a la ciudad y recuperar Diputación

15/03/2018 - 15:39

El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha señalado este jueves que afronta su próxima candidatura a la Alcaldía de la capital con el afán de devolver el "prestigio" a la ciudad y con la vista puesta también en "recuperar el gobierno de la provincia".

GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)

Ha sido en una rueda de prensa este jueves para analizar esta nueva etapa después de que desde el PP se haya informado de que el Comité Electoral Nacional se reunirá este viernes para designar a los candidatos de las ocho capitales andaluzas, que serán presentados el sábado en un acto en Marbella (Málaga).

Sebastián Pérez, que ha mostrado su agradecimiento al PP por contar con él para esta candidatura, ha señalado que trabajará para "recuperar" el "terreno perdido" de su partido que "está en una situación compleja y difícil, como trasladan los estudios demoscópicos".

Son encuestas a las que se puede "dar la vuelta porque hay mucho tiempo, 15 meses por delante", con un proyecto que no tiene solo como objetivo el gobierno de la ciudad, sino que busca también volver a gestionar la Diputación, para lo cual es "esencial un buen resultado en la capital".

Preguntado sobre las consecuencias que puede tener en la próxima campaña electoral los casos judiciales que han afectado a miembros de su partido en la ciudad, los denominados Nazarí y Serrallo, el presidente del PP de Granada ha indicado que cree en la justicia, y que su trabajo "no puede estar limitado por lo que ocurra en procedimientos judiciales".

"Sigo diciendo hoy que, a mi juicio, como presidente del PP y mientras un juez no diga lo contrario, cualquier compañero de mi partido es inocente", ha agregado Pérez a este respecto.

Afrontará una campaña electoral que ha indicado que será "la más intensa y extensa de la historia democrática" del partido en Granada, trabajando "mañana, tarde y noche" para recuperar los gobiernos local y provincial. Aporta, en este sentido, "experiencia, madurez, conocimiento, muchas ganas y mucha ilusión" pues, en su opinión, cuando el PP ha gestionado ha "dejado su propia impronta" en las instituciones.

No va a "defraudar" a Granada, ha indicado, incidiendo en que quiere que los vecinos sientan "orgullo de ser granadinos", y recuperar "el prestigio de una ciudad" que ve "cómo otros territorios suman" mientras se queda "en el furgón de cola".

"LA POLÍTICA NO SON FOTOS"

Huirá, ha añadido, de "confrontaciones" aunque "conoce muy bien" a su "adversario", en referencia al PSOE, y no va a "comulgar con ruedas de molino". Sin mencionarlo, se ha referido al alcalde de la ciudad, el socialista Francisco Cuenca, para señalar que "la política no son fotos" ni "redes sociales" sino "compromisos serios y sólidos". "Cada día que pasa es un día menos para que acabe la pesadilla", ha agregado, para explicar que no liderará un proyecto "personal" sino "global", "de Granada, plural y abierto".

"La única formula que hay en la vida para llegar al éxito" es "trabajo, trabajo y más trabajo", ha resaltado también Sebastián Pérez, que ha indicado que ha sentido el "aliento" y "apoyo" del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, hasta llegar a este momento.

Ha agradecido específicamente el encargo al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, quien le confirmó este pasado miércoles por la noche que será el candidato a la Alcaldía de Granada, y por quien va a "trabajar vivamente para que sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía".

Ha tenido palabras de reconocimiento también a la labor desempeñada por la portavoz del grupo municipal del PP, Rocío Díaz, que ha dicho estará en la lista con la que concurra a las municipales de 2019, pues ha afrontado con "dignidad" el que ha definido como "el momento más complejo y más difícil de la historia del Partido Popular de Granada", tras la salida del gobierno de la ciudad del anterior alcalde, José Torres Hurtado. Díaz es "un claro referente de lo que tiene que ser el futuro de la ciudad", ha apostillado.