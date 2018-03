Más de 4.000 participantes en la 'I Andalucía Digital Week', donde se han mantenido más de 500 encuentros de negocio

15/03/2018 - 16:01

Más de 4.000 personas han participado en la primera edición del evento digital 'Andalucía Digital Week', que se ha celebrado entre el lunes y el miércoles pasados y que ha contado con la asistencia del Rey Felipe VI, y donde se han mantenido 500 encuentros de negocio en el área 'B2B'.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

De esta forma, 'Andalucía Digital Week' clausura su primera edición "consolidándose como el mayor evento anual sobre economía y sociedad digital del sur de Europa".

Organizado por Eticom (patronal del sector TIC andaluz) y el Palacio de Exposiciones y Congresos, Fibes, 'Andalucía Digital Week' ha albergado más de 50 ponencias y mesas redondas a cargo de 150 destacados profesionales de los sectores económicos, empresariales y tecnológicos.

Además, se han mantenido 500 encuentros de negocio en el área 'B2B' y medio centenar de empresas y organismos públicos han integrado la zona expositiva.

Asimismo, Ilunion ha instalado por primera vez en una zona expositiva 'beepcons'*o balizas inteligentes de orientación en interiores diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de los objetos cercanos en lugares cerrados.

Este evento tecnológico ha contado en su primera edición con el respaldo de empresas y organizaciones líderes a nivel nacional e internacional, como Amazone, Google, Nike, OCDE, Vodafone, Fujitsu, Telefónica, Canon, Fundación ONCE, Bosch, Cabify, Atresmedia, RTVA, Extenda, Andalucía Emprende, Agencia Idea, Diputación de Sevilla, Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, Cibersur, Grupo GMG, Facility, Seguritecnia, Red Seguridad, Icraitas o la Comisión Europea, entre otras.

Además, 184 periodistas acreditados han trabajado en la difusión de 'Andalucía Digital Week' que, a su vez, ha sido escenario de conexiones y retransmisiones en directo de varios programas de radio y televisión.

La conferencia de clausura ha corrido a cargo del sevillano Francisco J. Martín, Fundador y CEO de Big ML, quien ha anunciado el pasado miércoles que se está trabajando en la organización de Sevilla ML, un evento de nivel internacional dedicado al 'Machine Learning' que se celebrará en el marco de la segunda edición de 'Andalucía Digital Week' para ver "si entre todos podemos poner a Sevilla en el mapa 'Machine Learning'".

Por su parte, Manuel Ortigosa, director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía aseguró que "hacía falta" un encuentro como 'Andalucía Digital Week' que "ha abarcado a la administración, la ciudadanía y las empresas" y que ha servido para "mejorar competencias, adoptar sistemas más seguros y ayudar a digitalización". Ortigosa ha agradecido la respuesta de Sevilla y de Andalucía a este evento que, dijo, "ha contado con ponentes de alto nivel".

Por su parte, Fernando Rodríguez del Estal, presidente de Eticom, ha mostrado su satisfacción por el "éxito sin precedentes" de la primera edición 'Andalucia Digital Week' y ha agradecido el alto nivel de asistencia que se ha registrado durante los tres días que han durado las jornadas y animó a los asistentes a firmar el manifiesto WomANDigital que defiende un modelo inclusivo de desarrollo empresarial TIC, basado en la incorporación de conceptos y prácticas igualitarias

'Andalucia Digital Week' abrió sus puertas el pasado lunes 12 de marzo con la participación del Rey Felipe VI, quien asistió a la ponencia 'Digitalization is the past. Europe need startups', impartida por Isidro Laso Ballesteros, Head of Startup Europe Sector, DG-Connect de la Comisión Europea.

Más tarde, el monarca mantuvo una reunión de trabajo con empresarios y directivos del sector tecnológico agrario andaluz y conoció de primera mano los distintos proyectos que se presentaban en la zona expositiva.

La jornada inaugural estuvo dedicada a asuntos como las claves para el impulso de la digitalización en el ámbito andaluz, nacional y de la Unión Europea. En un programa de mesas redondas y ponencias se debatió sobre los efectos de la tecnología en nuestras ciudades ('smart city'), y los avances en materia de Inteligencia Artificial y su aplicación en el turismo y la sanidad (eHealth).

SEGUNDA Y TERCERA JORNADA

La segunda jornada pivotó sobre economía digital y en ella numerosos profesionales de la economía abordaron aspectos de importancia para el tejido empresarial andaluz como son Agrotech, la Industria 4.0, innovación e internacionalización de empresas, digitalización de puestos de trabajo y procesos productivos, así como su influencia en el desarrollo de modelos SmartRegion.

El miércoles en Fibes se analizaron, de manera pormenorizada, distintos aspectos de la ciberseguridad por parte de expertos en 'compliance', Internet de las Cosas (IoT) y ciberseguridad. A ello se sumaron un programa de ponencias dedicadas a dos temáticas destacadas en la digitalización de la sociedad, como son la empleabilidad y la educación digital.

Durante tres días ANDALUCÍA DIGITAL WEEK ha acogido a su vez un amplio programa de eventos paralelos, como la Jornada Agrotech, la asamblea de socios de la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica (Conetic), WomANDigital, el XXXIII Encuentro de Comunidades Autónomas de la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Autelsi).

También se ha celebrado un taller sobre transformación digital en las empresas y capacidades de financiación, organizado por Eticom y Telefónica y con la participación de la Agencia IDEA; un taller Fiware teórico/práctico, donde se expusieron y explicaron soluciones y productos compatibles con*Fiware, o un encuentro sobre la innovación digital en la educación andaluza, organizado por la*Consejería de Educación de la Junta de Andalucía*para profesionales del sector educativo.

Asimismo, el stand de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía albergó durante las tres jornadas de 'Andalucia Digital Week' un intenso programa de actividades como el lanzamiento de Radia (Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía); la presentación Plan de Mecenazgo ACD; la presentación, balance y resultados de 'Andalucía Smart'; los retos ganadores de FiwareZONE: Sensowave y Cyclogreen; una charla sobre '¿Monto mi tienda online o me voy a Amazon?'; una reunión de la Consejería de Agricultura; o una presentación y lanzamiento de los retos Fiware Zone; entre otras.

'Andalucía Digital Week' ha puesto a disposición de sus asistentes la app 'Globalevent', un novedoso sistema de interpretación simultánea que pudieron instalar de manera gratuita en sus terminales móviles (smartphone o tablet, sea Android o iOs).