El Centro de Transfusión organiza una nueva edición de su campaña de donación de sangre en la Universidad

15/03/2018 - 16:45

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva organiza una nueva edición de su campaña anual de donación de sangre en las distintas sedes de la Universidad, que tiene como objetivo fomentar y acercar esta práctica tanto a los alumnos y profesores como al resto de la comunidad universitaria, de forma que se dé respuesta a las necesidades de componentes sanguíneos de los centros hospitalarios onubenses.

HUELVA, 15 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López, ha asistido este jueves a una de las colectas programadas dentro de esta iniciativa, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

López, que ha estado acompañado en el acto por representantes de la Onubense, ha mostrado su agradecimiento a la ciudadanía por su respuesta masiva al llamamiento urgente realizado la semana pasada por la Consejería del ramo ante la escasez de reservas de sangre en todos los grupos sanguíneos como consecuencia del temporal. En el caso de Huelva se han triplicado las donaciones diarias registradas.

A pesar de estos excelentes resultados, el delegado de la Junta ha recordado que para mantener las reservas en niveles adecuados, en la provincia son necesarias al menos 80 donaciones cada día. Por ello, ha animado a los ciudadanos a que continúen donando sangre para poder atender la demanda hospitalaria en las próximas semanas, especialmente con vistas a la cercanía de los días festivos de la Semana Santa.

CAMPAÑA EN LA UHU

La campaña, que se celebra ininterrumpidamente en los últimos años con una importante acogida entre el colectivo, tiene una primera fase ahora en primavera y una segunda en el mes de noviembre. La presente cita incluye la realización de un total de cinco colectas en los campus de la Universidad de Huelva dirigidas a todas las personas que quieran apoyar esta práctica solidaria, la primera de las cuales tuvo lugar ayer en el Aula I B 1 de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

Este jueves es la segunda en el Aula B 03 del Aulario Paulo Freire de 10 a 14 horas y el próximo miércoles 21 la tercera en la sala de lectura nº 2 del Aulario Galileo Galilei con idéntico horario, mientras que las siguientes se llevarán a cabo en abril: el miércoles 4 de nuevo en la sala de lectura nº 2 del Aulario Galileo Galilei y el lunes 9 en la sala de juntas del Campus de La Merced, siempre de 10 a 14 horas.

SIN RIESGOS

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y se trata de un bien altamente necesario para garantizar la prestación diaria de la actividad sanitaria. Los requisitos para donar son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Las personas que quieran conocer el horario y lugar de las colectas que se realizan a través de las unidades móviles del centro de transfusión por toda la geografía provincial pueden hacerlo en la página web del Servicio Andaluz de Salud, disponible en internet en la dirección www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud, visitando en concreto un apartado específico denominado 'Donar sangre', así como a través de la aplicación para móviles 'Dona Sangre Andalucía', que se puede descargar en Google Play Store y en App Store o directamente en el buscador indicando 'Dona Sangre Andalucía'.

Aparte de esta campaña y los otros desplazamientos que efectúan las unidades móviles por la provincia, los onubenses que estén interesados en donar pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, Tejidos y Células, ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, y cuyo horario de atención al público es de 9 a 21 horas de lunes a viernes y los sábados de 10 a 13, facilitando así la donación a los ciudadanos tras su jornada laboral o incluso el fin de semana.