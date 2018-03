Decenas de ecologistas se concentran con una malla cinegética ante Medio Ambiente contra el abandono de vías pecuarias

15/03/2018 - 16:54

Varias decenas de personas se han concentrado este jueves ante la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para exigir al Gobierno andaluz que reactive el compromiso adquirido en 2001 con el Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la comunidad.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Según ha precisado a Europa Press el miembro de Ecologistas en Acción Armando Cáceres, los manifestantes han colocado una amplia gama de cartelería y colocado una malla cinegética "para que se visualice qué hacen los propietarios cuando cortan estas vías".

Con la concentración, de una hora de duración y en la que, según Cáceres, no han sido recibidos por ningún responsable autonómico, los ecologistas recuerdan cómo este plan se aprobó en marzo de 2001 con vigencia hasta 2020. El objetivo que se fijó era recuperar para la ciudadanía hasta 25.200 kilómetros de estas vías que permanecen actualmente "usurpadas" por personas propietarias de fincas aledañas. Hasta 2018, critican, no se ha cumplido ni el 10 por ciento en firme y no se ha recuperado ni el 1 por ciento de las vías pecuarias usurpadas.

A partir de 2011 se produce una disminución "drástica" en las inversiones en deslindes de vías pecuarias. Con la llegada de Susana Díaz al Gobierno andaluz, desde 2014, los deslindes han sido "prácticamente nulos". "Se han invertido millones de euros procedentes de fondos europeos supuestamente en expedientes de deslindes de vías pecuarias que han sido archivados luego sin llevar a cabo el deslinde en firme", un hecho que Ecologistas en Acción considera "un despilfarro de dinero público y que contrasta con los presupuestos de 2018, dónde se contempla una partida irrisoria para deslindes y amojonamiento de vías pecuarias".

A la "falta de iniciativa" de la Junta para recuperar las vías pecuarias se une en algunas ocasiones las "políticas serviles" que se han generalizado en los últimos años por parte del Ejecutivo autonómico, con cambios de trazado paradigmáticos como el de la vereda Salto de la Trocha, recurridos ante el Tribunal Supremo y por donde se realizará próximamente la marcha programada para el 4 de marzo.

Los conservacionistas entienden que la puesta en valor de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía supondría la creación de puestos de trabajo y jornales en zonas rurales con "alarmantes" datos de paro, especialmente entre las personas jóvenes, para deslinde, amojonamiento, desbroces o reforestación, "con unos resultados mucho más relevantes que otros trabajos puestos en marcha con el plan de choque por el empleo que se ha ejecutado en estos últimos años".