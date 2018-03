IU critica que aún no se cuente en Andalucía con un "censo oficial y público" de víctimas del franquismo

15/03/2018 - 17:00

El que fuera director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y actual presidente del Foro por la Memoria, Luis Naranjo (IU), ha criticado este jueves en Córdoba que, debido a la falta de voluntad política, tanto del Gobierno andaluz" del PSOE-A, "como de quienes lo sustentan", en referencia a Cs, aún no se cuente en Andalucía con un "censo oficial y público" de víctimas del franquismo, tal y como establece la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.

CÓRDOBA, 15 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa junto a la secretaria política provincial del PCA en Córdoba y cuarta teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital cordobesa, Alba Doblas, el que fuera responsable autonómico de Memoria Democrática ha señalado que, un año después de la aprobación de la citada norma, uno de los "incumplimientos" de la misma es que no avanza la elaboración del mencionado censo andaluz de víctimas del franquismo, "que reconozca, desde el punto de vista político y parlamentario, lo que fue el genocidio andaluz".

Dicho censo, según ha explicado Naranjo, "no se está haciendo porque depende de la Comisión de la Verdad para Andalucía, que también establece la Ley" y que no se ha puesto en marcha aún. Ello se debe, según ha precisado, a que "el Consejo Andaluz de Memoria Democrática no está creado", lo cual ocurre "porque falta el decreto correspondiente".

Pero es que, además, la Ley de Memoria Democrática de Andalucía aún no cuenta con un reglamento que marque su desarrollo, cuando es evidente, según ha señalado Naranjo, "que ninguna ley funciona sin desarrollo reglamentario", y "lo mismo ocurre con las exhumaciones", pues no se está atendiendo a la identificación genética para individualizar a las víctimas.

A ello se suma que, en términos generales, "no se está eliminando la simbología franquista de los espacios públicos o privados de uso público" y, según IU, "la respuesta de la Junta a esto es débil, inadecuada y en ocasiones inexistente", ya, de igual forma, "no se está aplicando la sanción administrativa ni la supresión de subvenciones que establece el régimen sancionador para casos de homenajes públicos a personajes o símbolos franquistas".

En el ámbito educativo, según ha recordado Naranjo, la Ley establece "la obligación de trasladar a las escuelas lo ocurrido durante la dictadura, para romper con el silencio curricular a la hora de analizar los hechos históricos que van desde 1931 a 1982", pero, "pese a que la Junta afirma que este punto de la Ley ya se ha cumplido, la realidad es que no ha ocurrido".

Por último, el ex director general de Memoria Democrática ha señalado que "se echa mucho de menos una ley de acompañamiento económico", lo que quiere decir que, por ejemplo, "lo que se dedica a exhumaciones no es suficiente", razón por lo que, para el cumplimiento de la Ley, se precisa "más inversión pública, tener más en cuenta los recursos que ya existen y, sobre todo, más voluntad de desarrollo reglamentario".