PP-A señala el incremento en un 40% de las agresiones a sanitarios y reclama "mayor protección y seguridad"

15/03/2018 - 17:22

La portavoz del PP-A en el Congreso, Carmen Crespo, ha indicado este jueves que en el último año las agresiones físicas a profesionales sanitarios se han incrementado un 40 por ciento en Andalucía, por lo que ha reclamado "mayor protección y seguridad" para ellos.

ALMERÍA, 15 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado Crespo tras comparecer junto con la parlamentaria almeriense Aránzazu Martín y la portavoz de Sanidad del PP-A, Catalina García, quien ha recordado que su partido ha registrado una proposición no de ley (PNL) con la que se pretende que los facultativos "se sientan acompañados y no en soledad, como se sienten ahora" porque "la Administración los abandona incluso cuando son agredidos, ya que hasta que ellos no presentan la denuncia, no mueven ni un dedo para activar los protocolos".

García ha pedido a la Junta que "vaya más allá" y "sea la primera que va a un juzgado a denunciar la agresión al profesional, y que desde el juzgado se llame al profesional para ratificar la denuncia".

"La Junta es la que tiene que dar el paso adelante para que no se sientan solos, porque cuando llegan a la consulta de nuevo, el que se tiene que enfrentar a la persona que lo ha agredido es el profesional, y no es lo mismo que la denuncia la ponga él a que la ponga la Junta de Andalucía", ha dicho.

"Se han producido 8.907 agresiones en la última década, 2,4 sanitarios son víctimas de una agresión en Andalucía cada día y por tanto hay que trabaja para prevenir y dar soluciones", ha dicho Crespo, quien ha añadido que, según sus cifras, "cinco médicos son agredidos a la semana en Andalucía, según Satse y sindicatos médicos", aunque "lo preocupante es que va subiendo".

Ante la celebración del día para luchar contra las agresiones a los profesionales sanitarios, el PP ha indicado que va a pedir al Parlamento que inste al Consejo de Gobierno "a reconocer y garantizar la autoridad de los profesionales del sistema público de Andalucía y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus responsabilidades".

Asimismo, se va a solicitar que se agilicen los trámites pertinentes "para poner en valor la fuga del Interlocutor Policial Territorial Sanitario" y que se adopten las medidas necesarias "para que los profesionales que se encuentren de baja por haber sufrido una agresión en su lugar de trabajo no vean reducida su nómina y perciban el total de sus retribuciones".

Otras cuestiones interesadas por los populares versan sobre la puesta en marcha de un Plan Integral dirigido al personal sanitario agredido, poner en marcha campañas de información y formación del personal al servicio de la sanidad andaluza, llevar a cabo una revisión y adaptación del actual Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales sanitarios, crear un observatorio de agresiones a nivel de Andalucía compuesto por todas las partes implicadas, fomentar e impulsar la interposición de denuncias por agresiones físicas, verbales y coacciones sufridas por el personal del SAS, actuar en la raíz del problema velando por la mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la sanidad pública, y realizar campañas informativas y vigilar las agresiones que sufren los profesionales sanitarios a través de redes sociales.

La portavoz del PP-A en la Cámara andaluza ha insistido además que en el próximo pleno también se debatirá a petición del PP sobre la equiparación salarial de los profesionales sanitarios andaluces con este colectivo en el resto de España.

Crespo ha explicado que si el PP gobierna en Andalucía, "nuestro sistema sanitario público irá basado en lo que nos digan los profesionales y no los altos cargos, no será un sistema politizado, sino que colaboraremos con los profesionales sanitarios".

LA JUNTA "EXPULSA PROFESIONALES"

SPor otra parte, la portavoz de Sanidad del PP-A ha mostrado su "sorpresa" ante la decisión del PSOE de llevar al próximo pleno una proposición para pedir al Gobierno central medidas para recuperar a los profesionales sanitarios perdidos cuando, según ha dicho, "es el Gobierno andaluz el que más profesionales expulsa fuera del sistema sanitario público andaluz".

García ha explicado que en todo momento el Gobierno del PP ha autorizado todas las peticiones de especialistas MIR que le ha solicitado la Junta de Andalucía, y que "si no se han concedido más ha sido porque el Gobierno andaluz no ha pedido más aumento de plazas".

En este sentido ha relatado que "en Medicina Interna pidieron en 2014 un total de 45 especialistas MIR para que se formaran, en 2015 solicitaron 41, en 2016 otros 41, y en 2017, 42, y se atendieron esas peticiones por el Gobierno de España. No han pedido más de lo que está autorizado".

Por otra parte, la portavoz de Sanidad ha lamentado que "a parte de no aumentar el número de plazas", otro "problema importante" sea que "cuando tenemos a nuestros profesionales sanitarios formados en Andalucía no les ofertan trabajo y se tienen que ir a otras comunidades o a otros países a desarrollar su carrera profesional".

"Lo que está haciendo la Junta es aceptar a profesionales extracomunitarios sin homologar y expulsar a los andaluces formados, que nos expliquen de que manera piensa que el gobierno de España solucione su problema, porque es su competencia, profesionales sanitarios que se van fuera después de gastarnos el dinero en Andalucía", ha manifestado.