Literatura e ilustración "hacen el amor" en el homenaje de Paula Bonet y Aitor Saraiba a Bolaño y la amistad

15/03/2018 - 18:02

Los artistas Paula Bonet (Vila-real, 1980) y Aitor Saraiba (Talavera de la Reina, 1983) rinden homenaje a uno de los escritores más importantes de la literatura contemporánea, Roberto Bolaño, con 'Por el olvido' (Lunwerg), una obra en la que literatura e ilustración "hacen el amor" para abordar un recorrido por la relación entre amistad, amor y muerte.

VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)

La literatura es el "pegamento" que liga estos elementos que, en definitiva, componen la vida, según lo han expresado los autores de este trabajo en una conversación con Europa Press con motivo de la presentación de la obra en València. Esta tarde, los autores darán a conocer los detalles del volumen en la librería Bartleby.

Se trata del "libro no escrito" sobre uno de esos autores "que devoran", Roberto Bolaño, y sobre cómo su poesía y sus novelas "nos llevan a un lugar mucho más lejos del punto de partida". Desde este homenaje, que se gestó entre velas, vinos y aguarrás, Bonet y Saraiba buscan exponer el "vínculo muy estrecho" que ambos artistas han mantenido con las letras. "Desde muy jóvenes huíamos de los lugares en los que no acabábamos de estar cómodos a través de los libros", ha comentado la ilustradora valenciana.

Bolaño ejerce como "el mejor profesor de literatura" y como un símbolo en este libro y, a su vez, "lleva al resto de poetas imprescindibles" por medio del humor negro, la confusión entre realidad y ficción, los giros en los momentos más oscuros y la luz que aparece después que emplea Saraiba en sus líneas.

Pero Bolaño no es el único autor protagonista en estas páginas. También hace aparición Nicanor Parra, a través de un sueño del autor, o Borges, --a quienes reconoce tener "endiosados"--, entre otros literatos los tengo endiosados. Se da la circunstancia además de que, semanas antes de que el libro llegara a imprenta, Parra falleció. "El duelo lo he pasado al publicar este libro. Se me apareció en sueños y le hice caso y escribí lo que me dijo en sueños que hiciera", ha comentado el artista.

"NO ES UN TEXTO ILUSTRADO" NI VINCULADO A LA INMEDIATEZ

Para llevar a cabo este homenaje, texto e ilustraciones "hacen el amor todo el rato". "No es un texto ilustrado", ha explicado Paula Bonet, que ha argumentado que "para que el mensaje sea potente, forma y contenido tienen que encajar de una manera muy concreta".

Asimismo, han buscado "que sea un libro que se desvinculara de la inmediatez a la que estamos sometidos, de esa necesidad de mostrarse". En este sentido, la creadora de Vila-real ha apuntado que "las imágenes que pueblan las páginas del libro están hechas básicamente con óleo y con grabado, dos técnicas que exigen el reposo".

"Creo que hemos hecho el antilibro, en un momento en el que la gente lee en Kindle y no consume nada que dure más de 15 minutos, hemos hecho un libro que seguramente va a ser un fracaso rotundo. Hemos hecho el libro que la literatura merece", ha reivindicado el artista toledano.

"UNA GRAN BANDERA A LA AMISTAD"

'Por el olvido' se exhibe como "una gran bandera a la amistad", según ha afirmado el polifacético artista, mientras que Bonet ha explicado que es la amistad "la encargada de tejer el libro", desde su mismo proceso de elaboración. "La mitad del libro son las postales que nos habíamos enviado, que ya hablan de cuáles eran nuestras preocupaciones e incluso de asuntos extremadamente personales que eran importantes para entender la obra", ha expresado la pintora.

Además, en su desarrollo, la obra se convierte en un "metalibro": "Primero porque Paula Bonet interpreta a Paula Bonet. También porque la historia va creciendo, se va convirtiendo en grabados, en óleos, en texto, de la mano, crece a la vez", ha dicho Bonet.

UN "MONUMENTO" A LA LITERATURA

Ambos artistas han apuntado que su obra, hasta ahora, "siempre ha sido más plástica", por lo que 'Por el olvido' supone "un monumento le debíamos a la literatura".

"Siempre, a lo largo de nuestra vida, primero encontramos la literatura como refugio y luego encontramos la literatura como respuesta a lo que estamos viviendo en cada momento vital", ha manifestado Bonet, que ha asegurado, sobre la literatura: "Siempre me ha acompañado, me ha hecho mejor persona, me ha emocionado más que cualquier otro arte, siempre ha sido el lugar en el que más he disfrutado".

Sin embargo, Bonet ha relatado que hace tres años la literatura le dio "un bofetón gigante" porque, ha explicado: "Me di cuenta de que todos mis referentes literarios eran hombres, de que mi pensamiento se ha configurado a través de la experiencia masculina".

La ilustradora ha puntualizado que "no es una crítica a ellos, es una crítica al contexto, a un contexto patriarcal que invisibiliza a las mujeres, siempre y cuando no sean jóvenes y atractivas y despierten deseo en el hombre".

POETAS "FEMINISTAS"

"Haciendo este libro de Bolaño, he vuelto a hacer las paces con esos escritores que pensaba que de alguna manera me habían mutilado, porque yo me había configurado a través del pensamiento masculino, ya que gran parte de los poetas que aparecen en 'Por el olvido' son mucho más feministas que muchas de estas mujeres que han sido silenciadas", ha afirmado Bonet.

A esta línea, inquiridos sobre si esta obra cuenta con un trasfondo feminista, Saraiba ha asegurado que sí lo tiene, además de un intento por "convertir el mundo en un lugar mucho más igualitario y mucho más justo".

Por su parte, Bonet ha sostenido que "cualquier manifestación artística tiene un compromiso con el contexto y todo es político". "Lo personal es político", ha añadido el escritor, a lo que la ilustradora ha agregado que "el que no se posiciona políticamente se está posicionando con su silencio".