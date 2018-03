Felpeto admite que "poco más del 2%" de autobuses de transporte escolar de C-LM no tienen cinturón de seguridad

15/03/2018 - 18:03

PP recuerda que el asunto lo sacó a colación espontáneamente un director general "por exceso de verdad o por ineptitud"

TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ángel Felpeto, ha manifestado que "poco más de un 2 por ciento" de los autobuses que realizan rutas de transporte escolar en la región no disponen de cinturón de seguridad y ha asegurado que estos no podrán ser objeto de prórroga para el próximo curso escolar si no cumplen con este requisito.

Felpeto, durante su intervención en el debate general presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el pleno de las Cortes de este jueves, relativo a la situación del transporte escolar en Castilla-La Mancha, ha especificado que en total son 17 los autobuses que no tienen cinturón de seguridad.

Concretamente, Cuenca es la provincia que más autobuses tiene sin esta medida de seguridad, con nueve, mientras que la provincia de Toledo cuenta con siete, la de Guadalajara con uno y ninguno en las de Albacete y Ciudad Real.

Además, el consejero ha hecho hincapié en que la media de antigüedad de los vehículos está "por debajo de los 10 años". En este sentido, ha detallado que se ha pasado de una antigüedad de 9,09 y 9,78 años en los concursos de los años 2014 y 2015 a los 6,87 y 6,03 años de los concursos de 2017 y 2018.

Además, el responsable de Educación, Cultura y Deportes ha comentado otros aspectos de seguridad contemplados por el Gobierno regional, como que el servicio de acompañantes se ha ido ampliando "también en aquellas rutas en las que, aún no siendo obligatorio, las circunstancias así lo aconsejen".

Del mismo modo, ha apuntado que desde el curso 2016/2017 todas las rutas con acompañante han incluido mejoras como una señalización por GPS "para reducir al máximo su duración" o un programa que se ha empezado a implantar en el curso actual y que permite "un control exhaustivo" de la ruta con aspectos como información en tiempo real sobre la misma.

Felpeto ha señalado que "todas estas mejoras" se reflejan en un descenso del 60 por ciento de las denuncias de la Guardia Civil de Tráfico hasta el transporte escolar del año 2014 al 2017.

Por todo ello, el consejero ha pedido que no se genere alarma social "con palabras sacadas de contexto", en referencia a las declaraciones del director general de Carreteras y Transportes, David Merino, con respecto a la antigüedad de los autobuses de transporte escolar --realizadas el pasado viernes en una Comisión en las Cortes-- porque esta alarma "no ofrece un resultado positivo para la mejora de un servicio tan esencial".

Además, Felpeto se ha dirigido a los miembros del Grupo Popular pidiéndoles que le hagan llegar "todas las quejas" que reciban en materia de transporte escolar para que estas puedan tener "respuesta puntual".

PODEMOS PIDE QUE SE HAGAN INSPECCIONES

La parlamentaria de Podemos, María Díaz, que ha criticado que el PP esté toda la legislatura trayecto debates a las Cortes "sobre cuestiones que tienen que ver con las malas decisiones" de cuando fueron gobierno, ha lamentado que los 'populares' se dediquen a "asustar a las madres o padres diciendo que la seguridad de los niños no está garantizada".

Díaz ha señalado que "los autobuses no son tan viejos" y no carecen de cinturones, y el que no los tiene es porque fue contratado por el Partido Popular, la misma formación que decidió eliminar rutas escolares durante su mandato, ha reseñado.

No obstante, y admitiendo que las declaraciones del director general de Carreteras y Transportes pudieron no ser las más adecuadas, ha pedido a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que haga y reclame las inspecciones que sean necesarias para "mejorar".

PSOE: "EL PP NO TIENE ESCRÚPULOS"

Por parte del PSOE, el diputado Fausto Martín ha recriminado también el "oportunismo político del PP" con este tema, ya que "no tiene escrúpulos ni tiene pudor", teniendo en cuenta que las rutas que quedan aún sin cinturón "las contrató el PP", a quien ha pedido que deje de "alarmar a la ciudadanía".

"Sacaron ellos las bases del concurso y adjudicaron las rutas, no sé si ahora las encuentran ilegales o legales", se ha preguntado el parlamentario, que ha asegurado que los 'populares' "iban a la pela, al euro, al dinero" cuando contrataban las rutas, y mientras antes "Cospedal no se preocupaba, ahora ustedes se preocupan".

PP RECUERDA QUE NO GOBERNABA "HACE DIEZ O DOCE AÑOS"

Mientras, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha rechazado que el anterior Gobierno regional sea el responsable de la antigüedad de los vehículos, recordando que los 'populares' no gobernaban "hace diez o doce años", por lo que ha considerando que los contratos de esos vehículos vienen "arrastrándose hace muchos años".

Cañizares, que ha comenzado su intervención exhibiendo un vídeo con declaraciones de David Merino, ha recordado que este debate no se lo han inventado desde el PP sino que es un tema sacado a la luz por un miembro del Gobierno regional "por exceso de verdad o por ineptitud".

El portavoz 'popular' ha aseverado que su partido ha hecho "lo que había que hacer" llevando este debate a las Cortes "después de unas afirmaciones tan graves de un miembro del Gobierno" y ha exigido "un transporte escolar con las máximas garantías".

RESOLUCIONES

El debate se ha saldado con la aprobación de una resolución del PSOE -apoyada por Podemos y que no contado con los votos a favor del PP-- que insta al Gobierno regional a seguir mejorando el servicio de transporte escolar a lo largo de la legislatura, tal y como se está haciendo hasta ahora, así como las rutas escolares, y que los pliegos de adjudicación valoren no solo las condiciones económicas sino de seguridad de la flota de autobuses.

Los votos de PSOE y Podemos han rechazado en cambio la propuesta de resolución del PP, que instaba al Ejecutivo autonómico a que el servicio de transporte escolar "se presente al menos con las mismas condiciones de seguridad que el servicio de transporte", a favorecer las condiciones de calidad y a mejorar condiciones de la flota de autobuses para transporte escolar.