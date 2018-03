CCOO denuncia demoras de la ANECA en los plazos de evaluación de la acreditación del profesorado universitario

15/03/2018 - 18:02

La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia demoras de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) en los plazos de evaluación de la acreditación del profesorado universitario que opta a plazas de profesor titular y catedrático de Universidad.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Esta agencia, a través del programa ACADEMIA, aplica desde noviembre de 2017 los nuevos criterios de acreditación introducidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en un decreto de 2015, que rechazan rectores y sindicatos por el "endurecimiento" de los mismos, sobre todo los relativos a la investigación.

Según alerta CCOO en un comunicado, las comisiones de acreditación a los cuerpos docentes se reunieron a mediados del mes de febrero y han empezado a emitir en marzo las resoluciones de acreditación positiva o negativa "a las más de un millar de solicitudes que fueron presentadas hace más de un año".

Además, tacha de "vergonzoso" que la ANECA, que ha dejado de ser una fundación para pasar a ser un organismo público autónomo, "no responda a los recursos de revisión y reclamaciones presentados por cientos de docentes a quienes ha denegado la solicitud de acreditación para las figuras de profesores contratados laborales".

Este sindicato sostiene que este organismo está sujeto a los plazos y procedimientos de la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y que "no es admisible que se escude en que la vieja Comisión de Garantías y Programas ya no puede resolver y la nueva Comisión Asesora del Profesorado se ha constituido hace poco tiempo y todavía no se ha podido poner al día".

CCOO subraya que esta respuesta obedece a una "estrategia torticera" que contribuye al "bloqueo" del sistema de acreditaciones y explica que, "ante la desesperación y la incertidumbre", el profesorado es "animado" a presentar una nueva solicitud de acreditación que "anula el derecho a la resolución del recurso planteado e inicia un nuevo plazo de cómputo, prolongando el tiempo del procedimiento".

Por todo ello, este sindicato exige al Ministerio de Educación que "solucione" estas situaciones, desempeñe su función con eficiencia y garantías y cumpla su compromiso de empezar a negociar los nuevos criterios de acreditación que, según indica, pueden ser modificados a partir de octubre de 2018.