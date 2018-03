Healthio pondrá el foco en la digitalización del ecosistema sanitario

15/03/2018 - 19:03

La segunda edición de Healthio, que se celebrará en octubre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, pondrá el foco en la digitalización del ecosistema sanitario del futuro.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Tiene como objetivo consolidarse como la plataforma sectorial que dé a conocer los últimos avances tecnológicos que el ecosistema sanitario pone a disposición del paciente para facilitar su empoderamiento y su toma de decisiones en torno a su salud, ha informado este jueves Fira de Barcelona.

El salón es un foro de intercambio de conocimiento y experiencias piloto y comerciales en la que los visitantes pueden conocer, probar y experimentar las innovaciones médicas que están a la vanguardia en el ámbito de la salud.

Se presentarán soluciones innovadoras tanto en prevención como en curación, reuniendo en un mismo evento a pacientes, profesionales y emprendedores e innovadores en el que se muestren los últimos avances médicos y se propicie el debate y la transferencia del conocimiento.

El director de Healthio, Miquel Serrano, ha explicado que en esta nueva edición la cita insistirá que "en la necesidad de facilitar el empoderamiento de los pacientes para que estos puedan tomar sus propias decisiones".

La primera edición de Healthio contó con más de 3.400 visitantes que participaron en los 25 itinerarios experienciales o visitas guiadas diseñados en el entorno de diversos ámbitos como el del bienestar, la medicina personalizada o las enfermedades crónicas, entre otras.

Healthio forma parte de la Barcelona Industry Week, marca que engloba también los salones IoT Solutions World Congress (IoTSWC) e In(3D)ustry From Needs to Solutions, dedicado a la fabricación aditiva.