Podemos recuerda a PSOE que "hay números" para derogar la Lomce y ve una "burla" hablar de pacto "sin poner un euro"

15/03/2018 - 19:13

El diputado de Unidos Podemos y miembro de la Subcomisión del Pacto por la Educación, Javier Sánchez, ha recordado al PSOE que "hay números" en el Congreso para derogar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Lomce) y ve una "burla" por parte del PP el hablar del pacto educativo "sin poner un euro sobre la mesa".

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

En un acto celebrado este jueves en Valladolid, Sánchez ha recordado el compromiso que todos los grupos de la oposición asumieron al inicio de la legislatura para derogar este ley educativa que, además de suponer "un retroceso conservador" era "una chapuza legislativa".

Sánchez ha recordado que en los 15 meses que el Gobierno "ha dado largas con la propuesta de pacto educativo", a la que su formación acudió "con la mejor disposición", se ha mantenido esta ley y han continuado los recortes en Educación, con una previsión de inversión para los próximos años cerca de dos puntos inferior al gasto medio de los países de la OCDE en el último lustro.

Así, el diputado de Unidos Podemos ha concluido que se ha tratado de un "paripé" y ha acusado al PSOE de recurrir "a lo fácil", como es "levantarse de la mesa" en lugar de haber permitido en su día otro sistema de representación en la Subcomisión que permitiera estar a la comunidad educativa.

Sin embargo, considera que los socialistas prefirieron entonces "ir de la mano del PP" y le ha pedido que ahora apoye la proposición de ley de Unidos Podemos en el Congreso para derogar los conciertos con aquellos centros que segreguen a los niños en función del género. "Se pueden ir haciendo cosas para derogar poco a poco la Lomce", ha insistido en declaraciones recogidas por Europa Press.

SALIR A LA CALLE

Asimismo, Javier Sánchez ha animado a la comunidad educativa a salir a la calle para reivindicar más inversión y unirse así a las protestas más recientes de mujeres y pensionistas.

En cuanto al papel de Ciudadanos, el diputado ha subrayado que tantos esta formación como el PP comparten un modelo educativo en el que "no ven la Educación como un derecho, sino como un objeto mercantil". A este respecto, ha recordado el papel de servicio de la educación pública que "llega a todos los pueblos", incluidos aquellos pequeños donde "la privada no está porque no es negocio".

Así, ha sentenciado que "aunque parece que PP y Cs se enfrentan, luego es Ciudadanos quien sostiene al Gobierno del PP en el Congreso".