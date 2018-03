El Colegio de Médicos lamenta las agresiones, que descienden en la provincia en 2017

15/03/2018 - 19:19

El presidente del Colegio de Médicos de Huelva, Antonio Aguado, ha presentado este jueves los datos de las agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en 2017, así como las estadísticas del resto de España, bajo el lema 'Contra las agresiones a sanitarios, tolerancia cero'.

En rueda de prensa, Aguado ha detallado que las agresiones contabilizadas por el Colegio Oficial de Médicos de Huelva alcanzan en 2017 las ocho en la provincia, lo que supone un descenso respecto al año anterior cuando se contabilizaron 13.

No obstante, ha remarcado que esta es solo "la punta del iceberg" porque hay muchos profesionales, sobre todo de las zonas rurales, que no denuncian los casos por miedo a represalias y por la proximidad que hay en estos lugares entre los facultativos y los usuarios, según ha señalado el presidente de la institución colegial.

Aguado ha señalado que la mayoría de las agresiones se dan en Atención Primaria y ha apuntado que, tal y como ocurre en el resto del país, el 75 por ciento de las personas que agreden son pacientes, de manera que solo el 16 por ciento son familiares de éstos.

Tras lamentar que el sector sanitario femenino sea el que centro la mayor parte de las agresiones, ha pedido que se proteja a más a unos profesionales que "están para restablecer la salud de sus pacientes".

Aguado ha indicado que en 2017 se registraron un total de 515 casos de agresiones a médicos de la sanidad pública y privada en España, un cuatro por ciento más que las 495 recopiladas el año anterior, según datos del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), lo que marca un nuevo máximo histórico en este tipo de conductas violentas.

De estas agresiones el 56 por ciento fueron amenazas, un 32 por ciento insultos, y un 12 por ciento conllevaron lesiones, físicas o psíquicas. De hecho, el 12 por ciento de los facultativos conllevaron baja laboral. Por todo ello, ha pedido "tolerancia cero" ante estas actuaciones y "más medidas de protección y prevención" para garantizar el ejercicio seguro de la atención sanitaria.

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Huelva, Gonzalo García, ha lamentado que los profesionales sanitarios "paguen las deficiencias" del sistema y ha adelantado que ante cualquier caso, tanto si lo lleva la institución como si no, se personarán como acusación particular en los tribunales porque "esto no puede seguir así".

En otro orden de cosas, cuestionado por la situación de los profesionales médicos, ha señalado "la falta de seguridad y estabilidad" que tiene el gremio y ha reivindicado que se mejoren las condiciones porque "los médicos se marchan a otros países porque no se les da estabilidad en el empleo, ni unos retribuciones dignas".

