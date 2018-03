El PSOE lleva a votación al próximo Pleno del Congreso sus medidas del Pacto educativo, como invertir el 5% del PIB

15/03/2018 - 19:45

Los socialistas niegan haber roto el diálogo porque "no había nada acordado"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El PSOE llevará a votación al próximo Pleno del Congreso sus principales propuestas para el Pacto educativo, entre las que han incluido un suelo presupuestario mínimo de inversión de, al menos, un 5 por ciento del PIB, el punto que provocó que los socialistas se levantaran de la mesa de negociación de este acuerdo.

A través de una moción, consecuencia de la interpelación que la portavoz de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, dirigió este miércoles al ministro Íñigo Méndez de Vigo, los socialistas buscarán el apoyo de la mayoría de la Cámara un documento que recoge una docena de propuestas dirigidas a mejorar el sistema educativo.

Recuperar el papel de la escuela pública, reforzar la equidad, establecer las políticas de becas y ayudas al estudio más justa, abordar la problemática de la escuela rural, generar medidas que reduzcan la tasa de abandono e incrementen el número de alumnos que titulan en la ESO y prestigiar y potenciar la Formación Profesional, son algunos de los puntos que sugiere el PSOE en este texto, recogido por Europa Press.

ESCUELA LAICA Y NADA DE CONCIERTOS A CENTROS QUE SEGREGAN

Del mismo modo, llama a "respetar" las competencias que, en esta materia, ostentan las comunidades autónomas; a facilitar la participación efectiva de todos los componentes de la comunidad educativa en la realización de un proyecto educativo; a recuperar para todo el alumnado la asignatura de Educación para la Ciudadanía; a contar con una escuela laica; y a suprimir la posibilidad de conciertos en los centros que segreguen por sexos.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha asegurado que, a pesar de la salida del Pacto educativo, la formación seguirá trabajando porque la educación es "una prioridad" para ellos, y ha apuntado que, lo que no iba a permitir su partido era que la financiación para el sistema educativo "volviera" a 2009. "Si no hay financiación suficiente, nada a lo que se llegue en un acuerdo saldrá adelante", ha declarado en la inauguración de unas jornadas sobre educación, organizadas por los socialistas en la Cámara Baja.

En estas jornadas también ha participado la portavoz del PSOE en esta materia, Luz Martínez Seijo, quien ha negado durante su intervención que el PSOE haya roto el Pacto educativo que se venía negociando en el Congreso desde hace 15 meses. "No se ha roto nada, porque no había nada acordado", ha declarado, para señalar que no está sorprendida de que el acuerdo no haya llegado a buen puerto.

EL PSOE ALERTA: EL GOBIERNO NO QUIERE CAMBIAR LA LOMCE

La diputada sí ha defendido "la voluntad real" que ella y su equipo han mantenido durante las negociaciones, principalmente "por la lealtad hacia la comunidad educativa" y porque "siempre" defendieron el Pacto. "Entendíamos que debía ser así, sobre todo después de la barbaridad de la LOMCE", ha señalado.

En este sentido, Martínez Seijo ha advertido que el Gobierno "está encantadísimo con la LOMCE" y "no la quiere cambiar". En su intervención, se ha referido a la interpelación a Méndez de Vigo, en la que, según ha señalado, el ministro "no ha reconocido ninguno de los problemas que está suponiendo la LOMCE en las aulas".

Tras la marcha del PSOE, también Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV, decidieron levantarse del Pacto, en el que ya sólo quedan PP y Ciudadanos.

El portavoz de Educación de Unidos Podemos, el diputado de En Comú, Joan Mena, ha criticado en este acto que el acuerdo no cumplió con la parte "social" de su enunciado al no compartir, ni las reuniones, ni las decisiones consensuadas, con la comunidad educativa. A su juicio, lo que quería el PP es un "trágala de sus políticas educativas" cuando "ya se han quedado en minoría en el Congreso".

LA COMUNIDAD EDUCATIVA PIDE REGRESAR A LAS MOVILIZACIONES

En este acto también han participado representantes de sindicatos y miembros de la comunidad educativa que, en su mayoría, han mostrado su apoyo a la decisión que los socialistas tomaron, hace ya dos semanas, de abandonar las negociaciones para lograr un Pacto educativo. Tras la marcha del PSOE, también Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV se han levantado de la silla.

"PSOE y Unidos Podemos han hecho lo correcto", ha señalado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., quien ha denunciado que el PP estaba "usando" este acuerdo "para evitar el debate educativo" en la calle. En este sentido, ha recordado que, desde que se inició el trabajo parlamentario no ha habido movilizaciones de estudiantes o mareas verdes, unas manifestaciones y huelgas que, a su juicio, deberían volver.

Precisamente, desde las Mareas por la Educación Pública (MxEP), han llamado a la movilización. Su portavoz Sandra Villa, ha reconocido que "nunca" deberían haber "abandonado la calle" y ha señalado que el objetivo ha de ser "volver, pero de manera más contundente". En concreto, aboga por una "gran" manifestación contra las reválidas, incluidas en la actual LOMCE.

Villa ha señalado, además, que las mareas nunca habían apostado por el Pacto educativo porque "dejaba fuera a colectivos y organizaciones del ámbito educativo" y ha celebrado que socialistas y morados hayan decidido ahora apostar por su Documento de Bases para una nueva Ley de Educación, de cara a hacer un texto "construidos por todos".

Para la maestra Guadalupe Jover Gómez-Ferrer, de 'La Educación que nos une', era imposible llegar a un acuerdo sin una financiación adecuada para la financiación, motivo que alegó el PSOE para abandonarlo. Los de Pedro Sánchez reclamaban una inversión del 5% del PIB, una cifra que Jover Gómez-Ferrer ha apoyado, aunque, según ha indicado, podría elevarse aún más, hasta el 7%. La profesora, además, marca como medidas urgentes ahora, derogar la LOMCE e iniciar un diálogo con la comunidad educativa.

Sólo la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ve como "imprescindible" que se vuelvan a sentar de nuevo todas las partes del Pacto, eso sí, ha indicado que en una nueva etapa debería incluirse a los actores sociales. Para el portavoz de la asociación, Camilo Jené, el final del acuerdo les ha hecho pensar acerca de "si era deseado o no" y lamenta que "todos" los grupos parlamentarios le hayan dado un "uso electoral".

Finalmente, el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, ha llamado a dejar el Pacto atrás y poner en marcha un proyecto de ley para una nueva norma en esta materia. Delgado, también apuesta por retomar las movilizaciones de la comunidad educativa en la calle.