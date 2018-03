El PSOE lamenta que el superávit 2017 del Ayuntamiento sea "solo consecuencia de no ejecutar obras prometidas"

16/03/2018 - 11:50

El Grupo Municipal Socialista ha destacado este viernes que "un año más la alcaldesa del PP en Logroño, Cuca Gamarra, ha tratado a los vecinos de la ciudad como si no fueran capaces de reconocer que el superávit de 2017 ha sido consecuencia de la no ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Logroño y no por su buena gestión al frente de Logroño".

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el PSOE indica que "tras dar a conocer ayer Cuca Gamarra los datos de la liquidación presupuestaria del año pasado, insistimos en que estos datos deben ser considerados como una falta de respeto a los logroñeses que contribuyen con sus impuestos de manera ejemplar y, por el contrario, el equipo de Gobierno local del PP no invierte estos ingresos en actuaciones necesarias que mejorarían la ciudad".

Así, el PSOE critica "la forma de actuar del Partido Popular, que se dedica medio año a anunciar y prometer inversiones que se distribuirán por todos los barrios, a pesar de ser conscientes de que nunca llegarán a llevarlas a cabo".

"Al mismo tiempo, también es incomprensible que el equipo de Gobierno que dirige Gamarra transmita reiteradamente que el Ayuntamiento de Logroño carece de recursos suficientes para afrontar las inversiones que le reclaman los logroñeses para mejorar su vida y, durante la otra mitad del año, presuma de un superávit presupuestario de millones de euros, que hay que aclarar que es fruto únicamente de la falta de actuaciones necesarias en la ciudad", afirman.

Los socialistas denuncian que "este superávit anunciado no es una muestra de buena gestión, sino todo lo contrario porque es un reflejo de la ineficacia de Gamarra al frente de una ciudad que mantiene paralizada, lamentablemente, sin duda alguna 2017 ha sido uno de los ejercicios con menor ejecución de las inversiones prometidas en los últimos años".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista considera que "estamos sufriendo a uno de los de los peores gobiernos locales en Logroño, que solamente se dedica a recaudar y presumir de un supuesto ahorro que en realidad es la consecuencia de no hacer nada en la ciudad en todo el año".