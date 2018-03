La UJA profundizará en Frankenstein con motivo del 200 aniversario de la publicación de la obra de Mary Shelley

16/03/2018 - 12:18

La Universidad de Jaén (UJA) profundizará en 'Frankenstein o el Moderno Prometeo' con motivo del 200 aniversario de la primera edición (1818) de la obra de Mary Shelley.

JAÉN, 16 (EUROPA PRESS)

Será los próximos 19 y 20 de marzo con un seminario organizado por el Departamento de Filología Inglesa con la colaboración del Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes y que incluirá ponencias, mesas redondas, talleres y otras actividades.

Además, en esta programación confluirán, junto a la literatura, campos tan diversos como la antropología, la sociología, el séptimo arte, la pintura o la música, según ha informado este viernes la institución jiennense.

La inauguración tendrán lugar a las 9,00 horas del lunes en el Aula Magna del Campus de Las Lagunillas y contará con la asistencia de la vicerrectora de Proyección de la Cultura y Deportes, María Dolores Rincón; el director del Departamento de Filología Inglesa, Jesús López-Peláez, y los codirectores de la iniciativa, Julio Ángel Olivares Merino, profesor del Departamento de Filología Inglesa, y Laura Blázquez Cruz, profesora del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas.

A continuación, está prevista la conferencia plenaria 'My hideous progeny': la génesis y la herencia monstruosa de Frankenstein en la literatura fantástica victoriana', a cargo de Antonio Ballesteros González, profesor de la UNED de Madrid.

La primera sesión de ponencias, 'Frankenstein: la obra. Consideraciones literarias', contará con las intervenciones de Paula García, profesora del Departamento de Filología Inglesa de la UJA, que ofrecerá la ponencia 'Releyendo Frankenstein a través del cine: Remando al viento (1988)'; Laura Blázquez, que hablará sobre 'La categoría del espacio como representación de la falta de identidad en Frankenstein', y Eugenio Olivares, del Departamento de Filología Inglesa con 'La criatura de Frankenstein: anatomía de un mito'.

También participarán Jesús Nieto González, profesor del Departamento de Filología Inglesa, que ofrecerá la ponencia titulada 'He is eloquent and persuasive, and once his words had even power over my heart; but trust him not' 'La construcción de la criatura como amo y esclavo a través del aprendizaje verbal'.

MESA REDONDA

Tras esta sesión, se desarrollará una mesa redonda con alumnado de la Universidad de Jaén, en concreto, Daniel Martín Cerezo, José Alberto Guirao Martínez y Virginia Mora Güeto.

Por la tarde, a partir de las 16 horas, se desarrollará la segunda sesión de ponencias, 'Frankenstein y su proyección en otras artes o campos', con Genara Pulido, profesora del Departamento de Filología Hispánica, que hablará sobre 'Frankenstein: la criatura de Mary Shelley', y Julio Ángel Olivares, con la ponencia 'El acecho silente: proyecciones narrativas y dinamización del plano fijo en Frankenstein (1910)'.

Las profesoras del Departamento de Filología Inglesa Lourdes Estrada y Raquel Fuentes hablarán sobre 'Frankenstein restaurado: Westworld y su universo monstruoso'. La tarde se cerrará con la presentación del catálogo conmemorativo de ilustraciones sobre la obra de Shelley a cargo de artistas de la Asociación 'Viñeta 6' y el radioteatro 'Frankenstein: revelaciones', a cargo de Delirium. Laboratorio de Artes Escénicas.

Por otro lado, la Antigua Escuela de Magisterio acogerá el martes por la tarde un Cine Club Universitario, dirigido por Julio Ángel Olivares, en el que se proyectarán tres de las más emblemáticas adaptaciones de la obra de Shelley en la gran pantalla: 'Frankenstein' (James Whale, 1931), 'La maldición de Frankenstein' (Terence Fisher, 1957) y 'Mary Shelleys's Frankenstein' (Kenneth Branagh, 1994).

MITO

"Resucitamos Frankenstein, aunque la gran verdad es que el mito nunca ha estado muerto, con el propósito de revitalizar y desvelar sus múltiples caras y generar debate y posicionamiento crítico dentro del ámbito literario, sociológico o antropológico", ha afirmado Julio Ángel Olivares.

Por su parte, Laura Blázquez Cruz ha explicado que el objetivo del seminario es analizar y recordar una de las obras clásicas del Romanticismo a través de filtros semióticos y de la crítica literaria. "No sólo a través de las múltiples adaptaciones fílmicas que, en múltiples ocasiones, han llevado a la sociedad a atribuir características a la obra que originalmente Mary Shelley no contempló", ha dicho.