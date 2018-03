El 112 activa la alerta amarilla por nevadas en el norte de Cáceres este sábado

16/03/2018 - 12:22

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de nevadas en el norte de Cáceres.

MÉRIDA, 16 (EUROPA PRESS)

En concreto, la alerta estará activada entre las 00,00 y las 12,00 horas de este sábado, día 17, ante la previsión de que la nieve acumulada puede alcanzar los 6 centímetros en 24 horas, en zonas de más de 1.000 metros de altitud.

Ante esta situación, el 112 de Extremadura recomienda a los ciudadanos no realizar viajes a no ser que sea necesario, y de hacerlo no viajar sólo y hacerlo en transporte público. Además, si se va a realizar un viaje, recomienda no hacerlo de noche, llevar siempre cadenas, el depósito lleno y un teléfono móvil.

En casa aconseja tener material de calefacción, linternas con las baterías cargadas y un teléfono para comunicarse, así como recuerda que en caso de necesitar algún tipo de asistencia llamar al teléfono 112.