Gimeno espera financiar hasta 300 millones con bonos sostenibles este año

16/03/2018 - 12:39

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, espera captar entre 200 y 300 millones de euros de financiación en bonos sostenibles, ambientales y sociales, denominados 'verdes', aunque necesitará autorización del Gobierno de España.

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)

Ha expuesto que el Gobierno regional está dispuesto a financiar proyectos nuevos con bonos verdes, indicando que el Departamento está en conversaciones con entidades y financiadores. Ha observado que "tenemos que saber a qué nos obliga".

Estos bonos no servirán para financiar depuradoras, pero sí para infraestructuras sociales, como colegios e institutos, algún tipo de prestaciones sociales y acciones de prevención y control de la contaminación, ha apuntado.

También ha dicho que la Comunidad Autónoma ya no se financia con bancos que producen desahucios y que la deuda con el Estado está creciendo. La financiación se realiza a través del FLA.

Lo ha señalado este viernes en la sesión plenaria de las Cortes, en respuesta a una interpelación del portavoz de Hacienda de Podemos, Héctor Vicente.

Gimeno ha dejado claro que esta medida "no es una improvisación" y ha indicado que "hoy no necesitaríamos el Fondo de Liquidez Autonómica para financiarnos en los mercados al mismo tipo de interés del Estado", recordando que al inicio de la legislatura "no había manera de financiarse en los mercados".

Ha expresado que el debate en España, ahora, es "cómo salimos de los fondos de liquidez", dejando claro que Aragón quiere participar en el mismo para determinar cómo se tienen que financiar las comunidades autónomas. Ha reiterado que la UE y el Gobierno de España van a obligar, este año, a las regiones a empezar a disminuir la deuda, que este año se situará en Aragón en unos 8.053 millones de euros.

La financiación autorizada en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma se destina a devolver vencimientos de préstamos, pagar las liquidaciones fallidas, financiar déficit y pagar el FLA, de forma que "no tenemos ningún margen para financiar nada nuevo", ha añadido.

SORPRENDENTE

Héctor Vicente ha tildado de "sorprendente" el anuncio realizado, días atrás, por Gimeno sobre la adquisición de bonos verdes, precisado este viernes, y ha pedido información sobre los detalles básicos de la operación. "No nos tiene que parecer mal", ha reconocido, puntualizando que los bonos verdes han evolucionado "mucho" en una década.

Ha preguntado al consejero si este es el tipo de herramienta financiera que necesita la Comunidad Autónoma y a qué velocidad se va a incrementar el peso de la financiación privada con bonos verdes en detrimento del FLA.

"Hay muchas formas de revestir la financiación de la Comunidad de forma ética, como poco dejando de operar con los bancos que desahucien y luego con bancos que invierten en la industria armamentística", ha enfatizado.