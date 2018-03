El PP avisa del desprendimiento de otra almena de la muralla almohade de la Macarena

16/03/2018 - 12:46

Enlaces relacionados Maeztu insta a intervenir sobre la muralla almohade y a adecuar los espacios próximos para su disfrute público (3/03)

El Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla ha avisado este viernes de que el tramo de muralla almohade que acota la calle Macarena ha sufrido el desprendimiento de otra almena, la tercera en un periodo de aproximadamente un año y medio. Por ello, los populares lamentan la "falta de mantenimiento, seguridad y limpieza" del lienzo de muralla almohade, cuya última actuación de gran envergadura fue acometida allá por 2007.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la concejal del PP Amidea Navarro ha expuesto que este nuevo desprendimiento de una almena de la muralla, que sucede en un contexto de sucesivos temporales de fuertes rachas de viento y precipitaciones, pone de relieve la situación que atraviesa este vestigio del antiguo recinto fortificado.

"La falta de mantenimiento, seguridad y limpieza por parte del gobierno municipal es lamentable y la nueva caída de una de las almenas demuestra la falta de preocupación del gobierno local del PSOE por el patrimonio histórico de la ciudad", explica Navarro, toda vez que si bien durante 2017 fueron aseguradas varias almenas de la muralla mediante estructuras metálicas de fijación provisional, el monumento ha perdido otra almena más.

La edil del PP señala al respecto que "la pasada semana, el Gobierno Municipal permitió el acopio de materiales de obra" en la muralla, en el marco de los trabajos de reurbanización y peatonalización del espacio comprendido entre el arco y la basílica de la Macarena. "Esperemos que éste no haya sido el detonante de la caída de la almena", ha dicho, reclamando "una investigación sobre los hechos acontecidos y depurar responsabilidades".

"No entendemos cómo uno de los emblemas de nuestra ciudad no está siendo atendido por el alcalde, que se jacta de los datos sobre el número de visitantes que vienen a nuestra ciudad y, por el contrario, no cuida sus monumentos", ha criticado la concejal del PP.

A LA ESPERA DEL PROYECTO

Y es que la muralla almohade de la Macarena sigue esperando una actuación de rehabilitación integral que evite situaciones con las repetidas caídas de almenas. En el verano de 2016, recordémoslo, fueron acometidas obras urgentes de conservación en el monumento, pero sólo para contrarrestar las fisuras, agrietamientos y desplazamientos detectados en la muralla, distando mucho la actuación de la restauración acometida a partir de 2007 gracias a una inversión de más de 1,35 millones de euros.

Actualmente, el Ayuntamiento promueve un proyecto para acometer una nueva actuación de gran calado sobre la muralla. La iniciativa diseñada tiene un coste calculado de 990.310 euros y, aunque el Consistorio concurrió a la última convocatoria del programa del 1,5 por ciento cultural del Ministerio de Fomento para solicitar una cofinanciación estatal del 55 por ciento, dicha convocatoria fue resuelta sin que prosperase la solicitud del Ayuntamiento de Sevilla.