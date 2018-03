El Gobierno deberá crear en 6 meses un título de transportes específico para familias numerosas

16/03/2018 - 12:55

La Junta General ha aprobado una Proposición No de Ley por la que se insta al Principado a elaborar, en el plazo de seis meses, un título de transportes específico para las familias numerosas en Asturias. La propuesta, defendida por Ciudadanos, ha contado también con el apoyo del resto de grupos de la oposición, con el único voto en contra de los socialistas.

OVIEDO, 16 (EUROPA PRESS)

La iniciativa contempla también que este título sea compartido por la totalidad de los miembros de la familia, en forma de tarjetas individuales asociadas a un solo título; que se mantengan las bonificaciones del 20 por ciento para familias numerosas generales y del 50 por ciento para las especiales; y que la tarifa de referencia para los padres de familias numerosas se fije en la misma cuantía establecida para el Abono Joven.

Ciudadanos aceptó una enmienda de Foro que vino a modificar, entre otros aspectos, que la tarifa de referencia para los hijos de familia numerosa se fije en la cuantía del Abono Joven, una vez duplicada la bonificación que les corresponda a los menores de 31 años, modificando para ello el Reglamento del Billete único del CTA.

A juicio de la diputada de Ciudadanos, Diana Sánchez, esta iniciativa "es viable" para el Gobierno si la misma se incluye en la ley de crédito extraordinario que se está negociando actualmente. "Creemos que es una forma de mejorar y potenciar el transporte público y hacerlo más atractivo para las familias numerosas", ha dicho.

La portavoz de Foro, Cristina Coto, ha defendido la medida, criticando que el PSOE asturiano "no crea" en las ayudas directas a la natalidad. A los socialistas les ha reprochado también que sean "indiferentes" ante el "grave problema demográfico de Asturias", más allá, ha dicho, del "camelo del pacto demográfico".

El diputado de IU Ovidio Zapico ha señalado que su grupo comparte "lo esencial" de la iniciativa, al entender que combina dos aspectos importantes: la baja natalidad y sus problemas para recuperar la pirámide, y cómo incentivar medidas que permitan aliviar a las familias en su situación económica.

Desde Podemos la parlamentaria Rosa Espiño ha compartido la "precariedad" de las familias numerosas en Asturias, aunque ha puesto de manifiesto que "el enfoque no es un problema demográfico". "No creo que se deba premiar a quien decide incrementar la prole, de la misma manera que no hay que castigar a quien decide no ser padre", ha señalado. El problema, ha dicho, es que existen carencias en el empleo, con menos puestos y salarios más "precarios".

El diputado del PP Matías Rodríguez Feito ha saludado la iniciativa, destacando que la familia desempeña un papel "social, económico y político imprescindible". "El apoyo a la familia es la mayor inversión para el futuro", ha señalado, cargando a su vez contra el PSOE por "no proteger" a las familias numerosas. "Apoyamos esta iniciativa pero no creemos que vaya a solucionar los problemas de las familias numerosas, ni creemos que el abono transporte influya en la natalidad", ha señalado.

Por último, el parlamentario socialista Marcelino Torre ha destacado que, si bien es necesario aplicar políticas en apoyo a las familias numerosas y el PSOE compartía en su mayoría la iniciativa de Ciudadanos, tras las enmiendas de Foro han votado en contra por las "dudas" que generan las mismas.