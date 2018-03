'Asturies, por un aire sano' urge a la Administración investigar picos contaminantes de madrugada en Gijón

16/03/2018 - 12:55

La Plataforma 'anticontaminación' lleva su lucha a Bruselas y anima a acudir a la movilización de este domingo

GIJÓN, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana de Gijón (FAV), Adrián Arias, ha conminado este viernes a la Administración regional a investigar por qué se dan picos de contaminación, especialmente de partículas PM10, en las madrugadas de la zona Oeste de la ciudad.

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón, en la que ha hecho un llamamiento a participar en la movilización convocada para este domingo, a las 12.00 horas, por la plataforma 'Asturies, por un aire sano', bajo el lema 'Asturies, Paraísu Contaminau', dentro de una lucha contra la contaminación que trasladarán la semana que viene a Bruselas.

Arias, que ha hablado en representación de la citada plataforma y acompañado por algunos de sus miembros, ha recalcado que solo aumentando la presión y movilización social se va a poder hacer frente a la contaminación.

En la manifestación de este domingo, que partirá del paseo de Begoña, la periodista Elena González Bandera, leerá un manifiesto en el que se defienden cinco puntos "muy claros", como es el derecho a la salud de los vecinos, gravemente afectada actualmente, según él; un empleo industrial que no pase por instalaciones decadentes o que choquen con el Medio Ambiente; y una apuesta decidida por una movilidad sostenible que fomente desplazamientos en ferrocarril o bici frente al peso cada vez mayor del uso del coche privado.

Además, apuestan por favorecer el reciclaje, descartando modelos de incineración, incluso en instalaciones industriales. Arias, asimismo, ha alertado contra la alta contaminación acústica y de las aguas, que ha llevado incluso a la UE a proponer para sanción a España.

Al margen de esto, van a exigir transparencia y calidad en la información de las administraciones públicas, que, según él, deben ser las encargadas de velar, investigar y sancionar a los causantes de emisiones contaminantes.

En cuanto a la industria, ha dejado claro que apuestan por el empleo industrial, "pero no a cualquier precio", ha apostillado. "Apostamos por un futuro industrial para Asturias, pero pasa por la innovación, la sostenibilidad y el respeto al Medio Ambiente", ha remarcado.

"NOS JUGAMOS LA VIDA"

A su juicio, no hay dicotomía entre puestos de trabajo y salud, por lo que cree que las movilizaciones contra la contaminación deben ser mayoritarias, "porque nos jugamos la vida", ha sostenido. "Es una evidencia científica que la contaminación afecta gravemente a la salud de las personas", ha remarcado.

Asimismo, ha apuntado que las tres administraciones deben hacer mucho más de lo que están haciendo para luchar contra la contaminación, a lo que ha pedido una mejora de la transmisión datos y de ubicación estaciones de medición.

En este punto, ha incidido en que están "expectantes" al resultado del informe de la Universidad Carlos III, a lo que ha añadido que espera que si este dice algo contrario a lo sostenido por el Principado el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, "sepa rectificar", ha conminado.

Ha apuntado, además, que se presentaron mociones en varios ayuntamientos de Asturias, y ha agradecido el apoyo de varios grupos políticos, con la excepción del PSOE, el cual sistemáticamente se ha abstenido o votado en contra de este manifiesto y la movilización de este domingo, al no estar de acuerdo con el eslogan, 'Asturies, Paraísu Contaminau'.

Arias, en este sentido, que quien daña a Asturias no es un eslogan, sino las nubes contaminantes o el carbón supuestamente del Castillo de Salas. Eso sí, ha advertido de que aunque comparte con el Pleno del Ayuntamiento que El Puerto de Gijón debe hacer más esfuerzo en medidas medioambientales, las partículas sedimentadas de El Musel "no son las más dañinas", ha apuntado.

Ha hecho un llamamiento, además, a la militancia de base de los sindicatos, ya que las centrales sindicales mayoritarias no la apoyan, a que participen en la movilización de este domingo a título personal. Arias, a este respecto, ha sugerido que los intereses a nivel sindical parece que llevan a que no puedan ser partícipes de esta movilización. Ha puntualizado, no obstante, el apoyo del sindicato CSI, que desde un primer momento participó en la Plataforma.

Al margen de la manifestación, ha avanzado que una delegación de 25 miembros de la plataforma 'Asturies, por un aire sano' viajará a Bruselas, del 21 al 23 de este mes, para reunirse con representantes del Parlamento asturiano y eurodiputados. "No paramos, no cansamos, seguimos luchando porque es el momento", ha destacado.

Por su parte, el concejal de Xixón Sí Puede (XsP) David Alonso ha expresado el apoyo de su grupo a la manifestación de este domingo, al tiempo que ha invitado a todo el mundo a que se sume a la movilización. Alonso, ha considerado que esta movilización debe marcar un punto de inflexion que desde el día siguiente, las administraciones se pongan "las pilas" en la lucha contra la contaminación.