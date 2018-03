El PP de Alicante busca apoyos para una moción de censura contra Echávarri

16/03/2018 - 12:57

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este viernes que da un "paso adelante" e inicia un proceso de negociación para sumar los 15 votos necesarios y presentar una moción de censura contra el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri.

ALICANTE, 16 (EUROPA PRESS)

Echávarri está procesado por el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio y la Fiscalía ha pedido que se le procese por el despido de una trabajadora temporal del consistorio, cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala.

En una comparecencia este viernes en la sala de prensa del Ayuntamiento, Barcala ha hablado de un "paso valiente y de responsabilidad política" para desbloquear la situación de Gobierno ante las "condiciones inaceptables" planteadas por Echávarri el pasado lunes.

"La alternativa no puede ser Echávarri se llame Gabriel o Eva Montesinos" y, por ello, el PP ha redactado un documento del que dará traslado a todos los ediles para que lo estudien y por responsabilidad valoren apoyarlo. Un documento que ha dicho que es "abierto" y desde el que "buscar consensos para lograr soluciones".

Barcala ha dicho tener constancia de que no todos los ediles de la izquierda están de acuerdo con las posiciones oficiales de sus partidos, en referencia a PSPV, Compromís y Guanyar Alacant. Para que la moción de censura salga adelante se requiere 15 votos a favor, la mayoría absoluta de la corporación, que son 29 ediles. Hay dos No Adscritos que no pueden votar la moción y, por tanto, se requeriría que al menos dos ediles de los grupos de izquierda respaldaran la iniciativa del PP.

Así mismo, Barcala ha tendido la mano a Ciudadanos para que se integre en un gobierno con el PP porque "no estamos lejos de un planteamiento conjunto. El giro que proponemos implicaría dar carpetazo al tripartito de izquierdas", ha dicho.

(((Habrá ampliación)))