La Comunidad pone en marcha un teléfono gratuito contra el acoso escolar atendido por profesionales las 24 horas del día

16/03/2018 - 13:10

Se trata del teléfono '900-102250', que no deja rastro en la factura, y cuenta con 'WhatsApp' a través del número 610237316

MURCIA, 16 (EUROPA PRESS)

La Comunidad pone en marcha a partir de este viernes el teléfono gratuito '900-102250' para la mejora de la convivencia y contra el acoso escolar, que no deja rastro en la factura y que prestará servicio las 24 horas del día y todos los días del año, según ha explicado el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, en el acto de presentación de esta iniciativa regional que ha tenido lugar en el CEIP San Pablo de Murcia.

Se trata de una iniciativa pionera al servicio de las familias, docentes y escolares víctimas o conocedores de algún episodio que merme la convivencia escolar, y que está recogida en el Plan Regional para la Mejora de la Convivencia Escolar 2017-2020. A través de este teléfono "se dará respuesta y atención inmediata a cualquier persona que llame porque haya detectado un problema convivencia tanto dentro como fuera de las aulas", según el presidente.

La atención telefónica está a cargo de profesionales especializados en intervención psicosocial y psicopedagógica, con experiencia en Atención Temprana y salud mental infanto-juvenil. Atenderán problemas relacionados con el acoso escolar, la xenofobia, violencia de género, radicalismo o los generados por la identidad de género, entre otros. Se incluyen también los casos de ciberacoso a través de móvil y redes sociales, "otra forma de acoso que va más allá de las aulas y que tenemos que atajar", ha dicho el presidente.

Esta línea 900 cuenta, además, con servicio de 'WhatsApp' a través del número '610-237316' para poder ofrecer una atención específica a usuarios con discapacidad auditiva, de habla o visual, facilitando la comunicación mediante mensajería de texto y/o voz a través de Internet.

"Se podrá llamar cuando se detecte alguno de estos casos, tanto dentro como fuera de las aulas y podrá hacer uso de él cualquier persona", según López Miras, quien ha valorado que se trata de un paso más para la mejora de la calidad en la Educación, así como un avance más del Gobierno de la Región para proteger a los niños y favorecer que puedan educarse de una manera libre".

En definitiva, a través del teléfono regional para la mejora de la convivencia y contra el acoso escolar se ofrece un espacio seguro para que las personas que llaman puedan expresar y exteriorizar sus necesidades y derivar los casos al Observatorio para la Convivencia Escolar de la Región de Murcia para que desde este se inicie o continúe la investigación y/o intervención y en casos de extrema urgencia y gravedad al 112 o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según el jefe del Ejecutivo regional, "es un paso más para la mejora de la calidad en la educación y una avance dirigido a la protección de los niños para favorecer que puedan educarse libremente", una línea en la que sigue trabajando el Gobierno regional, ha dicho el presidente, quien ha recordado que el próximo mes de abril se celebrará en Alcantarilla el I Congreso Nacional de Convivencia Escolar y Social.

"Estamos decididos a que la Educación de la Región sea de excelencia y que sigamos siendo referentes a nivel nacional", según López Miras, quien ha señalado que el objetivo es que "los murcianos del mañana que tienen que seguir construyendo la mejor tierra del mundo, tengan una educación de calidad pero también que estén protegidos y, sobre todo y más importante, que sean felices".

17 CASOS DE ACOSO EN 2017

López Miras ha señalado que en 2017 se registraron 17 casos de acoso escolar, "exactamente los mismos que 2016" pero ha puntualizado que el número de alumnos era menor en 2016, por lo que la ratio de acoso escolar ha bajado.

"Últimamente, con las nuevas tecnologías, con los dispositivos móviles e Internet se ha creado una nueva forma de acoso que va más allá de las aulas, que va también las 24 horas del día y que afecta durante todo el día a los alumnos, según el presidente.

López Miras también se ha referido al informe 'Equidad educativa en España: Comparación regional a partir de PISA 2015', que refleja que Murcia, Madrid, Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas con los sistemas educativos menos equitativos.

Al ser preguntado por este informe, López Miras ha destacado que él quiere ser recordado "como presidente de la libertad" y quiere crear una Región de Murcia "que se sustente sobre el pilar de la libertad; y esa libertad solo va a ser efectiva si las murcianas tienen los mismos derechos y oportunidades que los murcianos".

"Por supuesto que me preocupa, pero igual que me preocupa que haya falta de oportunidades y de igualdad en cualquier otro aspecto", según López Miras, quien ha señalado que, desde luego, "no se puede achacar a este Gobierno que no esté trabajando para la igualdad de oportunidades".

Por ejemplo, ha recordado que la semana pasada, con motivo del Día Mundial de la Mujer ya se anunció un decálogo con 34 medidas para eliminar la brecha salarial y fomentar la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Por ejemplo, las empresas sancionadas por discriminación a la mujer "no van a poder contratar con la Comunidad Autónoma", y aquellas compañías que lleven más de dos años trabajando con la comunidad y no tengan un plan de igualdad "van a dejar de hacerlo".

Además, el Gobierno regional tendrá "muy en cuenta" las políticas de igualdad de las empresas para hacer el reparto y la concesión de subvenciones y ayudas.