El Comité Electoral del PP aprueba los ocho candidatos a las capitales en 2019, con siete caras nuevas respecto a 2015

16/03/2018 - 13:36

Enlaces relacionados Siete caras nuevas son convocadas por Cuba para los amistosos contra Nicaragua (16/02)

El Comité Electoral Nacional del Partido Popular ha aprobado este viernes, como estaba previsto, la designación de los candidatos del PP de las ocho capitales de provincia de Andalucía para las elecciones municipales del año 2019, entre quienes el único que repite en relación a los comicios de 2015 es Francisco de la Torre, el actual regidor de Málaga.

MADRID/SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

Además, también encabezarán las listas del PP los actuales alcaldes de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y Jaén, Javier Márquez, si bien ninguno de los dos fue cabeza de cartel en las elecciones locales de 2015 en sus respectivas capitales, ya que en aquella ocasión fueron Luis Rogelio Rodríguez Comendador y José Enrique Fernández de Moya, respectivamente, quienes ocuparon ese primer puesto. Ambos dejaron las alcaldías un tiempo después para asumir nuevas responsabilidades, el primero en el Senado y el segundo para encabezar la candidatura al Congreso en las elecciones de 2015.

Según informa el PP, la reunión se ha celebrado en la sede nacional del PP, en Madrid, y ha estado presidida por la presidenta de del Comité Electoral Nacional, Alicia Sánchez-Camacho.

En cuanto a los candidatos en las capitales donde no se gobierna, en Sevilla y Córdoba serán los actuales portavoces del PP en sus ayuntamientos, Beltrán Pérez y José María Bellido, respectivamente; en Granada, el actual presidente provincial del partido y senador, Sebastián Pérez; en Cádiz, el concejal en el Ayuntamiento Juan José Ortiz, y en Huelva, la independiente Pilar Marín, decana de la Facultad de Trabajo.

Marín sustituye como candidata al exalcalde Pedro Rodríguez, que dejó el ayuntamiento al no poder gobernar tras las pasadas elecciones municipales, mientras que Juan José Ortiz sustituirá como candidato a la exalcaldesa Teófila Martínez, quien anunció la pasada semana que no optaría a la reelección. En las pasadas elecciones municipales no consiguió gobernar pese a ser la lista más votada en la ciudad.

El PP presentará este sábado a estos candidatos en un acto en Marbella (Málaga) en el que participará el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, y donde también serán presentados los candidatos de las grandes ciudades, esto es, la propia Marbella, Algeciras y Jerez de la Frontera (Cádiz), que serán, respectivamente, Ángeles Muñoz, José Ignacio Landaluce --actuales alcaldes de sus municipios-- y Antonio Saldaña.