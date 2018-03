Juanma Moreno, convencido de que el PP-A gobernará en 2019 más capitales de las que gobierna ahora

16/03/2018 - 14:03

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido de que su partido gobernará tras las elecciones municipales de 2019 en más capitales de lo que lo hace en la actualidad. "Lo digo con absoluta certeza", ha apostillado.

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

En Málaga, donde ha mantenido un encuentro con los ocho secretarios generales y presidentes del PP en las provincias andaluzas, al ser cuestionado al respecto, ha manifestado que los candidatos elegidos por la formación de cara a los comicios locales conjugan "experiencia y juventud" y, además, "ilusión y fortaleza".

"Estoy convencido de que vamos a ganar y, además, gobernar", ha asegurado, al tiempo que ha indicado que el proceso de elección de los candidatos de la formación 'popular' ha sido "impecable y por consenso".

Así, ha incidido en que las propuestas realizadas por Moreno han sido "las de las distintas direcciones provinciales". "Ha habido un respeto a las decisiones del partido de abajo a arriba", ha dicho, admitiendo que también ha habido debate: "Es normal y parte natural de la vida interna y democrática de un partido".

El líder 'popular' andaluz ha hecho hincapié en la "máxima sensibilidad" del PP a nivel nacional y concretamente del presidente, Mariano Rajoy, a las propuestas de la formación en Andalucía así como a la "plena libertad" para que el PP-A pueda plantear "las propuestas más interesantes en términos electorales".

PRESENCIA FEMENINA

Sobre la poca presencia femenina en los candidatos a las capitales de provincia, de momento con la única presencia de Pilar Marín en Huelva, Moreno ha admitido que le hubiera gustado un mayor número. No obstante, ha agregado que en el PP "las cosas no se imponen, son de manera natural".

"En determinados ámbitos sí hay una candidata que tiene ilusión y está preparada y en otros no lo hay. No siempre es fácil, por diversas razones. No todo el mundo tiene la disponibilidad", ha sostenido.

Para Moreno, sin embargo, el PP tiene "siempre" una apuesta por la participación de la mujer en la política aunque sin cuotas, y ha puesto como ejemplo de ello su propia dirección regional, con las números dos, tres y cuatro así como la portavoz del grupo parlamentario popular en Andalucía.

Ha resaltado también que los 'populares', en este sentido, han sido "pioneros", citando a la primera alcaldesa de la democracia después de la dictadura en Palos de la Frontera; las primeras presidentas de Congreso y Senado, de comunidades autónomas, ministras, etcétera.

"De manera muy natural la mujer se ha abierto espacio por méritos propios, por capacidad, talento y potencialidad pero a veces no es fácil. Es verdad que muchas mujeres que tienen prestigio personal y profesional, cuando las llamamos para incorporarse a filas políticas en este momento político, algunas declinan", ha finalizado.

Precisamente, este sábado el presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, participará en Marbella (Málaga) en un acto en el que presentará a los candidatos a las alcaldías de capitales andaluzas y de municipios mayores de 100.000 habitantes, entre ellos la anfitriona, la marbellí Ángeles Muñoz.

De esta manera culmina el proceso de elección de los candidatos y el PP está "dispuesto y preparado", según ha dicho su líder regional, para las próximas elecciones municipales.