Espadas dice que hay alternativas para Ciudad de la Justicia y no contempla el proyecto del Prado de Zoido

16/03/2018 - 14:02

Afirma que la decisión de Patrimonio del Estado dejaba "sine die" la ejecución de este proyecto, lo que "no era lo mejor para la ciudad"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha asegurado que existen alternativas para ubicar la Ciudad de la Justicia, después de que la Dirección General de Patrimonio del Estado haya exigido la ejecución total de su parcela y no sólo parcial del espacio que afecta a este proyecto como pedía la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.

La urbanización de la parcela completa afectaría a la ubicación actual de la Feria de Abril y conllevaría su traslado, algo que "no está sobre la mesa, ni se le espera", ataja Espadas, que asegura que hay "alternativas" para la Ciudad de la Justicia, aunque no baraja entre ellas la propuesta que hizo el exalcalde Juan Ignacio Zoido en el Prado de San Sebastián.

A preguntas de los periodistas, tras presentar nuevas inversiones en los parques industriales de la ciudad, Espadas recuerda que la Junta de Andalucía presupuestó en 2018 una partida para empezar la licitación del proyecto para la pastilla en Los Gordales, pero para hacer la gestión anticipada de la citada parcela necesita la autorización de quien cuenta con la mayor propiedad de los terrenos, el Estado.

"Confirmaron que no podían autorizar una ejecución parcial de la parcela, la relativa a donde iría la Ciudad de la Justicia, sin saber cual sería la urbanización total en su conjunto. Les expliqué que no era posible acometer en su totalidad la ejecución material de la parcela porque el traslado de la Feria de Abril al Charco de la Pava no está sobre la mesa, ni se le espera", agrega, añadiendo que se quería "la tramitación anticipada de una parte pero el Estado no quiere la ejecución parcial".

Para Espadas, dejar "sine die la ejecución de la Ciudad de la Justicia no era lo mejor para la ciudad", por ello señala que "habrá que volverse a sentar". Explica que las alternativas las tiene que poner sobre la mesa la Consejería de Justicia y "lo hará tras escuchar a los operadores judiciales".

"Ésta vez en esta mesa habrá una consejera, un alcalde y unos operadores para sacar adelante un asunto donde la ciudad estará por encima de otros intereses", concluye, agregando que "en las próximas semanas se plantearán esas posibles alternativas". "No vamos a estar parados", sentencia.