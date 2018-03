La coreana Kim Nam Hee, V Premio Aymeric Picaud, asegura que el Camino de Santiago "me cambió la vida"

16/03/2018 - 14:12

La escritora coreana Kim Nam Hee recibirá este sábado en el parador de Santo Domingo de la Calzada el V Premio Internacional Aymeric Picaud como "reconocimiento" a su labor de divulgación del Camino de Santiago en su país a través de los medios de comunicación. Una Ruta que recorrió por primera vez en 2005 y que "me cambió la vida, me ha hecho una persona más abierta y generosa".

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha afirmado este viernes la propia escritora, en una comparecencia ante los medios de comunicación, el día antes de recoger el galardón, ante lo que se ha reconocido "nerviosa" y "agradecida". Incluso ha dicho que, cuando le comunicaron la concesión del premio, pensó "que era una broma, que no podía ser verdad"

En un muy buen español, "aunque he recibido ayuda de Google Translate" y también del representante de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Guillermo Aisa, igualmente presente en la rueda de prensa, Nam Hee ha señalado que, antes de hacer la Ruta por primera vez, "era una persona solitaria, tímida y algo cobarde".

"No me atrevía a ir al baño fuera de mi casa, y no me gustaba hablar con extraños", ha señalado como ejemplos. Sin embargo, durante el Camino "hace ya 13 años", se encontró "con que era la única asiatica, y la gente se interesaba por mí por ese hecho". Algo que le facilitó "hablar con mucha gente".

La experiencia que vivió entonces le sirvió para relatar las historias que muchos de los peregrinos que se fue encontrando le iban contando, "a veces cosas secretas de sus vidas, sus vivencias". Así nació, en 2006, 'El viaje de una mujer sola', en la que cuenta su viaje jacobeo, y del que se vendieron más de 50.000 ejemplares en su país, que han servido para popularizar la ruta.

Tanto, que, en 2013, la televisión coreana grabó un reality con Nam Hee haciendo de nuevo el camino, junto con otros cinco peregrinos del país asiático. Una experiencia con más gente que, por cierto, dice que "no volvería a repetir", porque le gusta más hacer el camino en solitario.

En cualquier caso, desde aquel hito, se ha pasaso desde los 20 coreanos que recorrieron el camino hace cuatro años a los más de 4.000 actuales. Una difusión que le ha valido el Premio Aymeric Picaud, que concede 'La liga de Asociaciones del Camino de Santiago'.

El galardón, como ha recordado Guillermo Aisa, debe su nombre al clérigo francés (Poitou) Aymeric Picaud que peregrinó a Santiago en el siglo XII y escribió el 'Liber Peregrinationis' para muchos "la primera guía turística y del peregrino de Santiago de Compostela".

Esta edición cuenta con el patrocinio de la editorial burgalesa Siloé; Correos con su iniciativa 'El camino con Correos'; Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada; Gobierno de La Rioja; y la Fundación San Millán de la Cogolla. La entrega tendrá lugar mañana a las 19,45 horas en el Parador de Santo Domingo de la Calzada.

"No he conocido otro Camino más espiritual. Ningún hay otro viaje que te obligue a ser más humilde. No he visto ningún otro itinerario que realmente me haya hecho creer que hay un Dios en todos los seres vivos de la tierra", ha asegurado la escritora.

Y, sobre todo, como ha recalcado en varias ocasiones, "lo más importante que me ha enseñado el Camino son las personas, que tenemos todo lo que necesitamos para vivir, pero que tenemos que compartirlo". Por eso, ha compartido todas las historias de aquella ruta de hace 13 años, además de su propia experiencia "en la que hice como un diario de cada jornada".

Dejó su trabajo por viajar y, tras unos años, en los que incluso se planteó de nuevo su vida, porque encontró una relación, que finalmente abandonó, se tropezó con la Ruta Jacobea, que recorrió "pensando qué hacía con mi vida". Decidió continuar viajando, "porque si realmente quieres conocer otra gente y otras culturas, tienes que viajar, y viajar solo".

LIGA ASOCIACIONES DEL CAMINO.

El sábado 24 de marzo de 2012 representantes de ocho Asociaciones de la Prensa (Aragón, Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo y Santiago de Compostela) se reunieron con el objetivo de constituir un colectivo que agrupara a los cerca de 2000 periodistas de las Asociaciones de las provincias del Camino Francés. De esta manera surgió la Liga de Periodistas del Camino de Santiago bajo el lema 'Por el conocimiento más periodismo'.

Entre las finalidades de la Liga destaca, como primera actividad, la creación de este premio internacional destinado a reconocer los valores y principios éticos del periodismo, como las esencias del conocimiento en la práctica profesional.

El premio no tiene convocatoria ni concurrencia pública y el galardonado es designado cada año por el jurado compuesto por un representante de cada una de las asociaciones pertenecientes a la Liga.

La entrega del premio, que no tiene dotación económica, se realiza cada año en un acto público en el que el galardonado recibe una exquisita edición facsimilar del 'Códex Calixtinus' realizado por la editorial burgalesa Siloé.