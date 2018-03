Movimiento contra la intolerancia culpa a los "radicales antisistema" de los altercados anoche en Lavapiés

16/03/2018 - 14:22

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha culpado a los "radicales antisistema" de los distintos altercados ocurridos anoche en Lavapiés tras la muerte de un joven senegalés por un infarto.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Ibarra ha exculpado a los compatriotas y compañeros del fallecido de la quema de contenedores o robos en bancos en el barrio madrileño durante la madrugada de este jueves. "De hecho, los senegaleses se enfrentaron a estos radicales y les decían que estaban quemando bares donde ellos toman café o desayunan", ha añadido en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press.

El presidente de la ONG ha explicado que varios miembros del Movimiento contra la Intolerancia pudieron observar lo acontecido desde las 17 horas de la tarde, cuando efectivos del Samur atendían al mantero para intentar salvar su vida. "A las cinco no se produjeron disturbios, solo una concentración de 50 o 100 senegales para saber qué había pasado", ha detallado el presidente de la ONG.

Después, siembre según Ibarra, los "radicales antisistema" comenzaron a convocar "de forma incendiaria" a través de las redes sociales para realizar "una batalla campal". "Hubo una lluvia de cientos de adoquines contra los agentes, no sé cómo no mataron a algún policía", ha afirmado, a lo que ha añadido que los autores de estas agresiones fueron "jovencitos encapuchados que no son del barrio, sino que vinieron a liarla".

"Aquí nunca pasa nada entre los colectivos de Lavapiés. Fue una utilización de un conflicto por parte de los radicales y alentado desde las redes sociales", ha concluido Ibarra.