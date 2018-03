Susana Díaz anuncia que en un mes habrá declaración de interés metropolitano para el tranvía

16/03/2018 - 14:43

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado que en "un mes" el Consejo de Gobierno aprobará la declaración de interés metropolitano para el tranvía de la capital jiennense, una reivindicación del gobierno local (PP) que siempre ha esgrimido a la hora de abordar la puesta en marcha del sistema tranviario.

JAÉN, 16 (EUROPA PRESS)

Díaz, que ha participado en el foro 'Diálogos Jaén Nuevo Milenio', de Diario Jaén, ha hecho un llamamiento al alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), para una vez que se tenga dicha declaración poder seguir dando pasos que culminen con la puesta en marcha de este sistema de transporte público "sostenible". Según la presidenta, la ciudadanía no va a entender que "no seamos capaces de ponernos de acuerdo" para que después casi siete años parado y una inversión pública "tan importante", el tranvía "eche a andar" y sea "una realidad de la que disfruten los ciudadanos".

Ha indicado que con esta declaración, ve "irreversible el acuerdo con el Ayuntamiento" y por tanto un paso más para que finalmente se ponga en marcha. "Yo le pido al alcalde de Jaén que desde ese momento dejemos a un lado los intereses partidarios y pensemos que Jaén merece un transporte de primer nivel", ha dicho Díaz.

Ha insistido en que la demanda que venía realizando el Ayuntamiento era que "se declarara de interés metropolitana para que la Junta de Andalucía hiciera un esfuerzo mayor" y eso ya se ha conseguido "entendiendo la realidad social de la ciudad de Jaén" y de los miles de jiennenses procedentes de otros municipios que se desplazan a diario para acudir a hospitales, administraciones públicas o la propia Universidad de Jaén.

Por esa "realidad social, que no geográfica ya que el tranvía circula por la ciudad", es por lo que la Junta va a aprobar esa declaración de transporte de interés metropolitano. En este punto, se ha mostrado esperanzada en que el actual alcalde, Javier Márquez, "no se comporte como el anterior", en alusión a José Enrique Fernández de Moya, y "se siente" para seguir avanzando porque "ya no hay excusas".

Díaz ha finalizado su intervención en este tema mostrándose confiada en que "en el plazo razonable de este año, el tranvía pueda ponerse en circulación".