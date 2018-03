El gobierno evita confirmar la ausencia de rajoy a una cumbre europea con kósovo pero niega su independencia

16/03/2018 - 14:30

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El Gobierno de España evitó este viernes confirmar si el presidente, Mariano Rajoy, faltará en mayo a una cumbre europea que se está preparando en la ciudad búlgara de Sofía con asistencia de los países balcánicos de la antigua Yugoslavia, entre los que se encuentra Kósovo, a quien España se niega a reconocer como independiente.

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, ratificó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en España "no reconocemos a Kósovo a través de una declaración unilateral de independencia", en coherencia con lo que siempre ha defendido internamente ante posibilidades similares con el País Vasco y Cataluña.

La Unión Europea tiene previsto celebrar una reunión de sus líderes el próximo mes de mayo en Bulgaria, a la que pretende invitar a los países escindidos de la antigua República de Yugoslavia. El conflicto político y diplomático surge porque, entre ellos, se encuentra Kósovo, cuya soberanía niegan varios Estados comunitarios, entre ellos España.

Méndez de Vigo no quiso desvelar lo que hará el Gobierno de Mariano Rajoy en el caso de que esa cumbre se celebre, puesto que de momento "se trata de una reunión sobre la ampliación (de la UE) que todavía no tiene una estructura" ni se conoce exactamente "quién va a acudir".

"La posición del Gobierno sobre Kósovo es clara: no reconocemos a Kósovo a través de una declaración unilateral de independencia. Pero no tenemos más detalles de cómo se va a celebrar y, por lo tanto, no podemos pronunciarnos todavía", dijo el portavoz del Gobierno, que fue secretario de Estado para la Unión Europea en el primer mandato de Rajoy al frente de La Moncloa.

(SERVIMEDIA)

16-MAR-18

PAI/caa