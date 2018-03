Solana se suma a zapatero en la petición de unidad en el psoe pero expresa "dudas" con decisiones políticas de sánchez

16/03/2018 - 15:11

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El ex secretario general de la OTAN e histórico dirigente socialista, Javier Solana, se sumó este viernes a las peticiones de unidad en el partido que expresó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y aseguró que en el partido tienen que estar "todos juntos y en la misma dirección, dispuestos a trabajar, y hay que trabajar mucho porque si no, no saldremos adelante".

Esta reflexión la hizo en su intervención en la Escuela de 'Buen Gobierno' que celebran los socialistas hasta el domingo en Madrid, en la que hizo un repaso a la política internacional y que acompañó con un apunte sobre la situación del PSOE.

Tras advertir de que iba a expresar la "parte más critica" de sus palabras, reconoció que no está "contento" con el PSOE. "No estoy contento con mi partido y vosotros tampoco estáis contentos con vuestro partido", dijo.

"Tenemos que hacer todo lo posible por estar todos y que podamos estar contentos con nuestro partido. Este partido tiene que estar unido, pensando en el futuro, comprometido con la sociedad, en lo pequeño y en lo grande, con la sociedad local, la nacional y la internacional. Si no, estaríamos perdiendo una riqueza que tenemos metida dentro, y la estaremos dilapidando en lugar de hacerla fructificar", alertó.

Consideró que eso es "fundamental" y pasó a señalar que ha habido en la organización "un cambio muy profundo, y entenderlo es lo primero que tenemos que hacer. Si no lo entendemos, no lo podemos ayudar a resolver".

"Me gustaría que tuviéramos el sentimiento de que hemos sintonizado, de que estamos todos juntos y en la misma dirección, dispuestos a trabajar, y hay que trabajar mucho, porque si no, no saldremos adelante", concluyó Solana ante unas 400 personas congregadas en las instalaciones de la N@ve Boetticher del distrito madrileño de Villaverde.

TRISTE

Al término de sus apuntes sobre política internacional, Solana, alejado de las disputas internas del partido, admitió que está "triste" cuando ve al partido pero "todos tenemos que cambiar nuestro modo tristeza a modo optimismo" porque "hay razones objetivas para que eso pase". "Los socialistas europeos estamos en una situación difícil, pero seguimos teniendo soluciones porque seguimos teniendo los mejores valores" y reclamó una reflexión más "elevada". "La tristeza que había en todos no debería volver a ocurrir, la responsabilidad es de todos, y la sociedad nos necesita. Hay que tirar para adelante".

Pese a estas peticiones de unidad tras la dirección de Pedro Sánchez, le afeó dos aspectos estratégicos que ha protagonizado el PSOE estos últimos días. Así, criticó dos "ejemplos" que le han "sorprendido" estos días como el debate parlamentario sobre la prisión permanente revisable, porque "hubo un momento en el debate donde hemos perdido mucho. Ese debate lo deberíamos haberlo ganado, lo hemos perdido y seguramente somos los que más lo hemos perdido".

Expresó también sus "dudas" sobre que el PSOE haya abandonado la subcomisión de Educación. "España necesita un pacto educativo y nosotros debemos pedir el pacto, no debemos levantarnos de una mesa del pacto educativo y tenemos que poner lo que sea. En las cosas en las que sabemos que van a llevar y que, si no estamos no llegarán, hay que seguir sentado y pelear, pelear, pelear y no levantarse de la mesa, y dar todas las razones, porque la gente entiende mucho mejor, que sigas en la mesa peleándote a que te vayas de la mesa".

Comentó que esos son dos ejemplos que le han "sorprendido estos días" pero, "no para lacerarnos, sino para saber que a lo mejor hablando entre todos encontramos maneras para sortear las diferencias", si bien "para eso hay que hablar entre todos, y los que tienen experiencia también", remachó.

(SERVIMEDIA)

16-MAR-18

MML/gja