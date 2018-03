Ayuntamiento abre expediente de información reservada y niega persecución policial en el momento del infarto

16/03/2018 - 15:28

Ha sido llamado a consulta el oficial de la unidad. El expediente de información reservada se abre para "analizar la proporcionalidad en el uso de la fuerza"

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha anunciado que se ha abierto un expediente de información reservada y además ha negado que se estuviera produciendo una persecución policial en el momento en el que el ciudadano senegalés Mmame Mbage sufrió el infarto y falleció en Lavapiés.

"Como principio no pongo en duda la actuación de los profesionales pero por responsabilidad hay que afinar al máximo sobre cómo se han empledo los mecanismos de intervención. No es una cuestión de que ponga en duda a la policía sino que es una cuestión de prudencia porque en el ejercicio de la fuerza hay que preguntarse sobre la proporcionalidad. No dudo de las personas sino de evaluar conductas, sin más", ha contestado en rueda de prensa.

"Los hechos hablan de que ni en el momento de la parada ni en los minutos anteriores hubo ninguna intervención policial con él sino que iba andando hacia donde vivía", ha explicado en una rueda de prensa ofrecida junto con la alcaldesa en funciones, Marta Higueras, y el concehal-presidente de Centro, Jorge García Castaño.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Barbero ha hecho un repaso por la cronología de los hechos. Según ha expuesto, Mmame Mbage estaba en la Puerta del Sol con otras personas, punto donde se había producido una intervención policial por venta ambulante. Mbage decide marcharse y se dirige a la Plaza Mayor, donde se encuentra con varios amigos, ha relatado el concejal. Desde allí se marcha con uno de ellos a Lavapiés, donde vivía.

En las inmediaciones de la calle del Oso es donde se produce el infarto de miocardio con parada cardiorrespiratoria. El tiempo transcurrido entre la salida de la Plaza Mayor a la calle Oso sería de unos quince o veinte minutos.

El delegado sí ha concretado que Mbage se dedicaba a la venta ambulante pero no ha podido confirmar si en el momento en el que se desploma portaba el material. Cuando cae el amigo que le acompaña pide ayuda y "en muy poco tiempo" apareció un coche de la Policía Municipal, que estaba patrullando la zona.

REANIMACIÓN DURANTE 45 MINUTOS

Intentaron revertir la parada, que inicialmente asociaron a un ataque epiléptico por la espuma de la boca pero después comprobaron la existencia de dificultades respiratorias. Se le practicaron maniobras de reanimación cardiorrespiratoria y avisaron al Samur, que estuvieron con Mbage "cerca de 45 minutos" pero, "a pesar de los valiosos intentos de policía municipal y de los profesionales del Samur", no consiguieron revertir la parada.

El concejal de Seguridad ha expuesto que "ante las circunstancias particulares" se analizarán los hechos. Ya se ha iniciado una investigación solicitando la grabación de la comunicación del incidente al 112, la minuta de la policía nacional en una comisaría de la nacional con la declaración de los testigos, la información sobre la intervención del Samur y la revisión y custodia de las cámaras en el recorrido entre Sol y Oso (hay una en Oso esquina con Embajadores). Esto se hace a iniciativa del Ayuntamiento y a petición de la Coordinadora de Barrios.

RESPALDO A LA ACTUACIÓN POLICIAL

También se han puesto en contacto con el oficial de la unidad, que ha sido llamado a consulta y se ha abierto un expediente de información reservada para "analizar la proporcionalidad en el uso de la fuerza". El delegado, a raíz de preguntas de la prensa, ha recordado que la responsabilidad del orden público es de la Policía Nacional.

También que las detenciones las hizo la Policía Nacional, que es quien cubrirá la manifestación de esta tarde "al ser su responsabilidad", y ha informado igualmente de que se atendió por parte del Samur a una persona mayor en la Puerta del Sol.

Barbero ha aprovechado la rueda para asegurar que el Gobierno municipal respalda la actuación policial habitual, que hace que se cumplan las normas y se protejan los derechos humanos. Sí ha negado que existiera una orden para no actuar ante el top manta.