Ayuntamiento dice que trabaja sobre el paso de cofradías por Tejón y Rodríguez y estará a lo que digan expertos

16/03/2018 - 15:12

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este viernes que se sigue trabajado en relación con la seguridad ante el posible paso de cofradías por la calle Tejón y Rodríguez, que está afectado por una obra. Por ello, De la Torre ha incidido en que habrá una próxima reunión donde se abordará la cuestión: "Dejemos que los expertos opinen sobre el particular y estaremos a lo que opinen ellos".

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre que sean las cofradías las que decidan si se debe pasar o no por esa calle, ha insistido en que hay una próxima reunión y "estaremos atentos".

Es más, ha comentando que está establecido ahora mismo la vida diaria y el funcionamiento con "la máxima seguridad", añadiendo que durante la Semana de Pasión habrá más gente, pero "la zona no tiene mucha anchura y no permitirá tampoco que haya mucha gente". "Será el paso para el propio cortejo que en sí mismo no supone ninguna cambio o creación de problemas, siempre que quepa y cabe", ha agregado.

Eso sí, ha dejado claro que conocerá el tema con más detalle y lo verá, y mientras tanto, "hay expertos y estaremos a lo que los expertos aconsejen".

Cuestionado, en concreto, sobre si una posible solución sería que no hubiera público en esos metros, De la Torre ha aludido a que "no tiene porque si el público que lo acompaña va detrás". "El cortejo siendo largo y no ancho no debe haber problemas, pero para eso hay expertos y estamos a lo aconsejen", ha concluido.