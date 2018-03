A.G. Porta cierra un universo literario "negro" de 20 años con su nuevo libro

16/03/2018 - 15:45

El novelista retoma personajes de libros anteriores

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El escritor barcelonés Antoni García Porta, conocido como A.G. Porta, ha puesto punto y final a un universo literario "negro" de 20 años, que el catalán inició en la novela 'Concierto del No Mundo' y que ahora ha cerrado en su último libro 'Hormigas salvajes y suicidas', publicado en Acantilado a finales de 2017, retomando algunos de los personajes de sus novelas anteriores.

Un universo literario compuesto por siete novelas: 'Concierto del No Mundo', 'Geografía del tiempo', 'Braudel por Braudel', 'El peso del aire', 'Singapur', 'Las dimensiones finitas', y 'Hormigas salvajes y suicidas'.

"En prácticamente todas mis novelas que he publicado hasta ahora hay un trasfondo negro", ha especificado Porta en un encuentro con periodistas en el Bar Colombia del barrio barcelonés de Sant Andreu, lugar frecuentado por buena parte de los personajes de sus obras.

"El Bar Colombia se convierte casi en un cuartel general por el que desfilan la mayoría de personajes", ha detallado el escritor que, como sus personajes y como vecino del barrio, también posee una fuerte vinculación con el establecimiento fundado en 1913.

PERSONAJES RETOMADOS

Porta ha explicado que, por ejemplo, uno de los personajes literarios retomados es Lalo Lucena, que apareció brevemente en la novela 'Singapur', y que en este nuevo libro toma mucha más importancia, así como el coronel Resano de 'Braudel por Braudel' y que también ha retomado en esta nueva novela junto a cinco personajes más.

"Los personajes son excusas para dar distintas visiones del mundo, ya que cada uno entiende o no el mundo de una forma diferente. Si ya tengo los personajes, los reutilizo", ha explicado el escritor al respecto.

UNA IDEA GESTADA EN LOS 90

El escritor de Sant Andreu ha detallado que la idea de componer un universo literario con personajes recurrentes surgió en 1994, cuando se le ocurrió resucitar al personaje Angel Ros, de la novela 'Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce', que Porta escribió junto a Roberto Bolaño en 1984.

Aun así, Porta también ha reconocido que no todas las conexiones ni libros estaban previstos ya que hay novelas que han surgido con el tiempo: "No tenía prevista la de 'Dimensiones finitas', pero con la crisis económica me ocurrieron una serie de situaciones, como el traslado de la empresa en la que trabajaba, y que me inspiraron".

Además, ha explicado que algunas de las novelas han sido escritas al mismo tiempo como 'Concierto del No Mundo' y 'Braudel por Braudel', hecho que también le ha invitado a establecer relaciones entre ellas.

Respecto a las siete novelas que integran todo el universo, Porta ha dicho: "Son novelas que van avanzando en el camino y que aparentemente no tienen ninguna conexión hasta la actualidad, que es cuando uno se da cuenta de que todo estaba relacionado".