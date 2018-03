El PP considera "un insulto a los granadinos" que el exministro José Blanco critique el retraso del AVE

16/03/2018 - 15:46

El PP de Granada ha calificado de "broma de mal gusto" y de "insulto a los granadinos" que el exministro de Fomento José Blanco (PSOE) haya afirmado este viernes que le hubiera gustado llegar en AVE a Granada.

GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, ha subrayado que "el PSOE se comprometió, cuando estaba en el Gobierno de la nación a que la Alta Velocidad llegaría en el año 2007".

"Todavía recordamos que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero prometió que en el año 2007 llegaría a Granada en AVE", ha subrayado Sebastián Pérez, quien ha remarcado que el PSOE hizo, en Gobierno, "bien poco, por no decir nada", por la conexión Granada-Madrid por Alta Velocidad.

En cambio, el ya candidato a la Alcaldía de Granada por el PP ha añadido que Mariano Rajoy y "especialmente los ministros de Fomento" que ha habido en su Gobierno "sí que han hecho mucho por este asunto", como lo demuestra, en su opinión, el hecho de que, durante cinco años consecutivos la granadina ha sido "la provincia española que más dinero ha recibido del Estado para crear infraestructuras".

"Nuestro Gobierno fue el que terminó la autovía A-7, el que ha finalizado las obras del AVE, que está en fase de pruebas y cuya llegada a Granada ya no es, por tanto, una cuestión de voluntad política sino de que esté absolutamente garantizada la seguridad, y el que trabaja con firmeza y celeridad para que la Segunda Circunvalación sea una realidad cuanto antes", ha indicado Pérez, para quien "lo que cuenta" son "las acciones, y no las insultantes palabras de un exministro que, cuando pudo hacer algo por Granada, no lo hizo".