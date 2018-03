Aitana (OT) firmará discos el miércoles en el Corte Inglés de Nuevo Centro de València

16/03/2018 - 15:57

La finalista de Operación Triunfo (OT) Aitana Ocaña acudirá el próximo miércoles, 21 de marzo, al Corte Inglés de Nuevo Centro de València para firmar discos y atender a sus fans, a partir de las 17.30 horas, en la plaza exterior del espacio comercial. Además, se podrá seguir la firma a través del hashtag '#AitanaEnECI'.

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

La benjamina del 'talent show' partió como favorita en la primera gala, donde interpretó junto al concursante Cepeda la canción de Los Ronaldos 'No puedo vivir sin ti', recuerdan los grandes almacenes en un comunicado.

También fue la última favorita del programa en la gala 9, con la versión de Supersubmarina de Álex y Cristina 'Chas! Y aparezco a tu lado'. La audiencia reconoció su talento al situar sus dos candidaturas para Eurovisión, 'Arde' y 'Lo malo', entre las tres opciones más votadas para llevar al festival.

Aitana comenzó a tocar el piano de pequeña y, desde entonces, ha seguido vinculada con la música. Sin embargo, no fue hasta los 12 años cuando se dio cuenta de su potencial como cantante, cuando en el colegio interpretó la canción 'We are the world de Michael Jackson'.

La compañía ha organizado hasta finales de marzo siete firmas más en diferentes centros de El Corte Inglés de toda España. El llamado 'efecto OT' moviliza en cada encuentro con sus fans a más de 4.000 personas, "a las que no les detiene ni la lluvia con tal de hacerse una foto con sus artistas favoritos", ha destacado El Corte Inglés.

MÁS DE 30.000 DISCOS VENDIDOS

Los centros de Tenerife, Madrid, Gran Canaria, Santiago de Compostela, València, Vigo y Murcia son las paradas de un tour promocional en el que los concursantes de Operación Triunfo firmarán discos para sus miles de fans. Aitana, Miriam y Ana Guerra viajarán por estas ciudades para acudir a la cita con sus seguidores.

Los concursantes del programa de televisión han vendido más de 30.000 discos en El Corte Inglés y se han posicionado entre los cantantes noveles con más éxito comercial en los tres últimos años.

El Corte Inglés, con las siguientes firmas, espera llegar a más de 50.000 discos vendidos en los próximos meses. Amaia y Alfred serán además los representantes de Eurovisión 2018 con la balada 'Tu canción'.