Agotadas en un minuto las 2.000 entradas de TLP Tenerife

16/03/2018 - 17:59

TLP Tenerife 2018, actividad organizada por la Asociación Innova 7 con la colaboración del Cabildo, vendió 2.000 entradas en un minuto después de ponerse a la venta.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 (EUROPA PRESS)

El pasado martes, salieron a la venta las entradas Premium, que se vendieron en un solo minuto, mientras que este jueves se pusieron a la venta las del formato estándar, que también se agotaron en el mismo tiempo récord: un minuto.

El encuentro de tecnología, nuevas tendencias y ocio se desarrollará en el Recinto Ferial de Tenerife del 17 al 22 de julio, informa el Cabildo en una nota.

El consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal, señala que se trata de una "nueva demostración" del interés que despierta TLP Tenerife.

"Estamos hablando de dos millares de personas que quieren participar de forma directa en un evento tecnológico y de innovación que está posicionado a nivel nacional e internacional. Además de los participantes, hay que señalar que el año pasado tuvimos más de 55.000 visitas durante la celebración del mismo a las diferentes actividades que se organizan tanto de carácter formativo como lúdico", comenta.

El director de TLP Tenerife 2018, Marcelino Concepción, se mostró encantado con la respuesta del público.

"No me gusta repetir el discurso año tras año, pero es que no me queda más remedio que agradecer a nuestro público su fidelidad con el evento. Cuando pensamos que hemos tocado techo y que tenemos que esforzarnos en mantenernos, siguen sorprendiéndonos y comprando las entradas en tiempo récord. Esto nos motiva para seguir trabajando para mejorar el evento por y para ellos y ellas. También quiero reiterar mi confianza en nuestro equipo, especialmente en el de soporte y programación por posibilitar este trabajo", indica.

Marcelino señala que "es imposible ampliar la zona LAN Party sin perder calidad para sus participantes", y por ello le queda un "sabor agridulce" por los que no han conseguido su entrada.

No obstante, explica que "hay otras formas de participar en el evento pues las entradas para asistir como público saldrán a la venta cuando empiece el evento, en la taquilla del Recinto Ferial, TLP Tenerife no es solo la zona de ordenadores, así que hay espacio para todo el mundo".

La zona TLP LAN Party, contará, un año más, con una superficie de 8.000 metros cuadrados en el Recinto Ferial.

Este área estará ocupada por más de 2.000 participantes que disfrutarán durante 144 horas compartiendo una conexión a Internet de alta velocidad.

ACAMPADA LA NOCHE ANTERIOR

Además del ocio electrónico, como pueden ser los videojuegos o torneos e-Sports de los juegos más llamativos, los participantes podrán disfrutar de concursos de talentos, animación y demás actividades.

Por su parte, a pesar de que el acceso a la zona TLP LAN Party está reservado para quienes tienen entrada, los participantes han tomado como tradición acampar la noche anterior del comienzo del evento para empezar a vivir esta experiencia lo antes posible.

Como cada edición, los participantes llevarán su ordenador y darán rienda suelta a la creatividad, socializarse, aprender y compartir en TLP LAN Party. Igualmente, la organización resalta que se puede disfrutar del evento como visitante, participando en las otras áreas del evento ya sea Summer-Con, TLP Innova o en los torneos de videojuegos abiertos al público.