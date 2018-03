Guerra ve "injusto" que las pensiones no suban conforme al IPC y pide al Gobierno que "responda" a esta solicitud

16/03/2018 - 18:40

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha asegurado este viernes que es "injusto" que las pensiones no se revaloricen conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) y la ha pedido al Gobierno que tenga en cuenta la solicitud de los pensionistas en este sentido.

HUELVA, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto el veterano dirigente socialista a preguntas de los periodistas en Huelva, donde ha recibido la Medalla de Oro que entrega el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva (Coiti) dentro de los actos del Día del Patrón San José.

De este modo, Guerra ha remarcado que cuando los socialistas llegaron al gobierno en su día "por disposición legislativa" se estableció que la revalorización de las pensiones se hiciera en función del IPC al objeto de los pensionistas no perdieran capacidad adquisitiva. No obstante, ha recordado que "cuando llegó un gobierno conservador se modificó esa ley", de manera que "no hay obligación legal para que cada año las pensiones suban a tenor de lo que han subido los precios".

"La decisión que tomamos nosotros en nuestra época es bastante justa", ha proseguido el socialista, que ha explicado que la entrada de España en la Unión Europea y con la unificación de moneda esto supuso "un reajuste" que "perjudicó" puesto que el valor de cien pesetas se equiparó a un euro, que tenía un valor mayor.

Igualmente, a su juicio, "desde que cambió la ley el gobierno conservador los pensionistas no han cobrado en función de la subida de los precios y estos años han perdido capacidad de compra".

Asimismo, Guerra ha apuntado que el Gobierno arguye que revalorizar las pensiones en función del IPC "cuesta dinero, puesto claro que cuesta", ha dicho. En concreto, ha recordado que el Gobierno ha ofrecido la posibilidad de subir las pensiones mínimas y las de viudedad, "bien está, pero sería más justo que lo hiciera con todas". Además, ha indicado que tampoco ha dado a conocer el Gobierno en qué cantidad subirían esas pensiones.

Finalmente, ha asegurado que la subida del 0,25 por ciento "no llega a cubrir el incremento de los precios", lo que significa que "las pensiones han bajado en términos reales". "Esto no es justo porque pierden capacidad y muchos pensionistas están obligados, por la crisis económica, no solo a atender sus necesidades personales sino las de otros familiares y la situación es dramática para muchos", de manera que "el Gobierno debería responder a esa solicitud de los pensionistas", ha zanjado.