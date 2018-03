Gobierno de Madrid respalda a Policía y reflexionará sobre la actuación administrativa, con derechos humanos como guía

16/03/2018 - 18:40

El Gobierno municipal ha explicitado este viernes su respaldo a la Policía Municipal después de la muerte de Mmame Mbage, un suceso que ha sido interpretado por el Ejecutivo de Ahora Madrid como una "señal", en boca del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, que "obliga a pensar por dónde las administraciones deben actuar". Además cree que "el mejor homenaje" que se le puede hacer a Mbage es que "los derechos humanos guíen las actuaciones" municipales.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa en funciones, Marta Higueras, ha sido quien ha manifestado en primer lugar el respaldo del Ejecutivo a la Policía Municipal, apoyo que ha sido suscrito, sin fisuras, por el delegado del ramo en nombre del Gobierno.

"Como principio no pongo en duda la actuación de los profesionales pero por responsabilidad hay que afinar al máximo sobre cómo se han empledo los mecanismos de intervención. No es una cuestión de que ponga en duda a la policía sino que es una cuestión de prudencia porque en el ejercicio de la fuerza hay que preguntarse sobre la proporcionalidad. No dudo de las personas sino de evaluar conductas, sin más", ha explicado tras anunciar la apertura de un expediente de información reservada dentro del Cuerpo.

El edil de Seguridad ha rechazado aquellas informaciones que apuntaban a que el fallecido estaba siendo perseguido por la policía cuando sufrió el infarto. "Los hechos hablan de que ni en el momento de la parada ni en los minutos anteriores hubo ninguna intervención policial con él sino que iba andando hacia donde vivía", ha detallado.

De hecho, como él mismo ha aclarado, fue una patrulla de la Policía Municipal la que primero atendió a Mgabe, para después ser sustituidos por los profesionales del Samur, que le practicaron maniobras de recuperación durante 45 minutos pero sin resultado.

VÍCTIMA DEL CAPITALISMO

La "xenofobia institucional" ha aparecido en los reproches al sistema que ha hecho la concejala de Ahora Madrid Rommy Arce, que ha lamentado que el pecado de Mgabe fue "ser negro, pobre y sin papeles". La edil le ha señalado como víctima de "un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores".

El mismo argumento ha sido defendido por el concejal de Centro y delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, al ser preguntado por la opinión del Gobierno sobre las palabras de Arce. Ha argumentado que Mmame Mbage es una "víctima del capitalismo" y de "un Estado que no reconoce a las personas sin papeles".

"En Lavapiés convivimos con vecinos que llevan décadas en el distrito y que viven en la ilegalidad por un Estado que no reconoce a las personas sin papeles y que les obliga a la exclusión, a vivir en la economía sumergida", ha sostenido en la rueda de prensa.

Javier Barbero, por su parte, se ha preguntado qué supone "el miedo constante a la persecución, a que se te deporte". "¿Cómo se viven esas situaciones que afectan a la salud de las personas?", ha lanzado. Mmame Mbage llevaba entre doce y quince años sin papeles, ha detallado, "sin posibilidad de encontrar un trabajo reglado y digno".

El Ejecutivo al completo, sin fisuras, ha defendido en multitud de ocasiones en los dos años de gobierno que "ningún ser humano es ilegal", aunque no tenga los papeles en regla, así como su rechazo frontal a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), contexto en el que se enmarcan los argumentos de Arce y Castaño.