El PP recuerda a Puig que la prisión permanente "no se trata solo de hacer justicia sino de proteger a la sociedad"

16/03/2018 - 18:51

La portavoz de Justicia del Partido Popular en Les Corts Valencianes, Mª José Ferrer San-Segundo, ha tachado de "falacia" las declaraciones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre el debate de la prisión permanente revisable porque "no se trata solo de hacer justicia sino, además, de proteger a la sociedad de otros crímenes evitables que en la mayoría de los casos afectan a mujeres y niños".

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado en un comunicado este viernes, después de que Puig haya afirmado, preguntado por el debate en el Congreso en torno a la derogación de la prisión permanente revisable, que "hay que poner prevención contra la maldad y hay que tener un Estado lo más seguro posible sin perder las libertades". El secretario general del PSPV ha remarcado que la española es una sociedad "avanzada" y también "abierta y solidaria", pero "en ningún caso vengativa".

Para la dirigente 'popular', con estas palabras "Puig está acusando de ser vengativos, retrógrados e insolidarios a millones de personas que apoyan esta medida".

"Afirmar que los familiares de las víctimas y la inmensa de la mayoría de los españoles que respaldan una pena máxima para casos excepcionalmente sanguinarios somos vengativos es una falta de respeto y de sensibilidad intolerables", ha criticado.

La parlamentaria se ha preguntado si para Puig "son poco avanzados e insolidarios la mayoría de países de Europa en los que está vigente la prisión permanente revisable". "Como en Francia, donde se introdujo en 1994 por un gobierno socialista y no se ha derogado nunca", ha indicado.

"LOS ASESINOS NO RESPETAN MORATORIAS"

Ferrer San-Segundo ha asegurado que el PP es la "única formación que se ha posicionado en todo momento a favor del mantenimiento y no derogación de la prisión permanente revisable, hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional".

Asimismo, ha lamentado que, "desgraciadamente, los asesinos no respetan moratorias y los crímenes se suceden desde hace mucho tiempo". "No sabemos cuántos años o tragedias más hay que esperar para que Puig no lo considere legislar en caliente", ha zanjado.