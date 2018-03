Puigdemont lamenta no poder asistir "físicamente" a la feria agraria de Mollerussa (Lleida)

16/03/2018 - 19:05

Interviene por vídeo en la inauguración

LLEIDA, 16 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha lamentado este viernes, a través de un vídeo grabado en Bélgica y proyectado en la inauguración del certamen agrario Fira de Sant Josep de Mollerussa (Lleida), no poder participar "físicamente" en la muestra, y ha recordado que la inauguró en otra ocasión, refiriéndose a 2016.

"Me sabe mal no poder acompañaros físicamente, pero me tenéis a vuestro lado para todo lo que convenga y os deseo que tengáis una extraordinaria feria, como han sido las precedentes y serán las del futuro", ha dicho Puigdemont.

El alcalde y presidente de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, ha criticado "la extrema excepcionalidad" que vive Catalunya y que no ha permitido que Carles Puigdemont y la consellera cesada de Agricultura, Meritxell Serret, puedan estar presentes físicamente en la inauguración de la 146a Feria de Sant Josep de Mollerussa, según un comunicado de la organización.

Solsona ha asegurado durante el acto que tenía "la obligación personal de denunciar el exilio de una parte del Gobierno legítimo por unos hechos que sólo son delito en España y que tenían una base democrática, ya que cumplían el mandato popular que emana del Parlament de Catalunya".

El presidente de Fira de Mollerussa ha detallado las potencialidades de la Fira de Sant Josep con 20.700 metros cuadrados de recinto ferial, 280 expositores, y la celebración de la Bolsa Interpirenaica de Cereales, el Salón del Automóvil y los 1.700 profesionales inscritos en las jornadas técnicas.

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, ha inaugurado la muestra en un acto en el que han participado diputados, senadores y alcaldes.