IU y CCOO llaman a la ciudadanía a volcarse este sábado en las calles defendiendo el sistema público de pensiones

16/03/2018 - 19:55

"No caben impuestos finalistas, no es constitucional ligar un impuesto a las pensiones", advierte la diputada Yolanda Díaz

GIJÓN, 16 (EUROPA PRESS)

La diputada nacional de En Marea en el Congreso de los Diputados Yolanda Díaz ha hecho este viernes en Gijón un llamamiento para que la ciudadanía se sume a la manifestación prevista para este sábado y se vuelque en defender en las calles el sistema público de pensiones.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en la Biblioteca Pública Jovellanos, acompañada del secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, y la secretaria de movimientos sociales de IU Asturias, Mayka Barros.

"Nunca se cambian las cosas en los parlamentos si no van acompañadas de grandes movilizaciones sociales", ha remarcado Díaz, quien ha animado a no gritar solo contra el Gobierno central de Mariano Rajoy, sino también contra Ciudadanos, que la semana pasada bloqueó la propuesta presentada por su grupo para suprimir el denominado factor de sostenibilidad.

Díaz, asimismo, ha sostenido que las movilizaciones de los pensionistas están poniendo "contra las cuerdas" al Gobierno de Rajoy. En este sentido, ha asegurado que España no tiene un problema de gasto público en pensiones, sino de ingresos para mantener estas. Algo sobre lo que, según ella, ni el PP, "el partido de la corrupción", ha recalcado, ni Ciudadanos, quieren actuar para solventar "algo que es fácilmente solucionable", ha defendido.

Ha criticado, a este respecto, que se siga trabajando con las mismas premisas que las de hace 23 años del Pacto de Toledo, pese a que han cambiado las condiciones de contratación. Díaz, en este caso, ha hecho una apuesta "clara" por cambiar el artículo 109 de la Ley de la Seguridad Social, de forma que el soporte de las pensiones no recaiga solo en las cotizaciones, sino que directamente venga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha explicado, además, que el sistema de pensiones tiene dos riesgos fundamentales: una necesidad urgente de revalorizar estas de conformidad al IPC, algo que España no hace y que es "inconstitucional", según la diputada; y, por otro lado, el que el próximo 1 de enero de 2019 va a entrar en vigor el factor de sostenibilidad.

Un elemento que, que según el Banco de España, va aumentar entre un 7 y 12 por ciento el recorte de las pensiones, ha asegurado, a lo que ha sumado el recorte de entre un 20 y 30 por ciento que ya están sufriendo por las medidas del PP. Unos recortes, además, que llevan a pensiones medias de entre 600 y 800 euros, a lo que ha remarcado que la situación es "absolutamente insoportable".

ASALTO A LAS PENSIONES

Ha reprochado, además, que se crea una ficción al hacer recaer en el trabajador la responsabilidad de su pensión. En cuanto al factor de sostenibilidad, cuestionado según ella por todo el mundo, ha alertado de que va a provocar "un asalto" a las pensiones. Ha incidido, en este sentido, en que todo se debe a un negocio de 120.000 millones de euros "al que la banca quiere meterle mano", ha afirmado.

Sobre algunas propuestas que crear un impuesto a la banca para financiar las pensiones, ha acusado a algunos dirigentes de faltar a la verdad. "No caben impuestos finalistas, no es constitucional ligar un impuesto a las pensiones", ha asegurado, antes de remarcar que no se puede engañar a la gente. Es más, ha recalcado que un impuesto solo no llega para sufragar las pensiones.

Con todo, ha hecho una apuesta por mantener las cotizaciones, pero cuando no llegan para cubrir los gastos, que se haga desde el PGE . Ha abogado, asimismo, por un impuesto de solidaridad a la banca, ya que España es el único país del entorno que no lo aplica.

A esto ha añadido otras propuestas como la supresión de desgravaciones fiscales a planes de pensiones privados, "dirigidos a una minoría social", ha resaltado, o que los costes de administración de la Seguridad Social no se imputen a las cotizaciones. También ha apostado por eliminar las tarifas planas de los autónomos, que considera un "engaño" y un "agujero negro" en la caja de la Seguridad Social.

Para ella, hoy mismo el déficit de las pensiones podría ser paliado, pero no hay voluntad política de atajarlo, según la diputada. Ha augurado, además, que se va a hacia un sistema mixto de pensiones, si no se remedia, que supondrá complementar la pensión pública con un fondo privado. Es por ello que ha insistido en la importancia de defender en la calle nuestros derechos.

Sobre el que se cuente la vivienda en propiedad a la hora del cálculo de pensiones, ha tildado de "infamia" lo que se acaba de aprobar en el Plan de Vivienda Estatal y una "golfada", que afectará a muchas personas, algunas que se están suicidando o sujetas a las ayudas a la pobreza energética, según la diputada, con pensiones de 600 euros y que van a ver como empeoran las condiciones de su pensión.

PENSIONES DIGNAS

Por parte de CCOO, Zapico ha recordado que desde el pasado mes de septiembre llevan peleando para visualizar que la revalorización de las pensiones en un 0,25 por ciento es "una miseria", al tiempo que ha lamentado que estamos ante "una auténtica quiebra democrática". "Los pensionistas de hoy cumplieron con su parte y tienen derecho a una pensión digna", ha reivindicado.

Barros, por su lado, ha señalado que desde IU apoyan la movilización de este sábado y ha recalcado que las pensiones son una de las patas básicas del Estado del Bienestar. Ha advertido, además, que no es cuestión del presente, sino de garantizar una estabilidad futura de los que aspiran a ser pensionistas el día de mañana.