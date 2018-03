El PSOE lamenta que la comisión del agua sea "el campo de batalla para dirimir diferencias de los dos PPs"

16/03/2018 - 20:52

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Avilés, Manu Campa, ha lamentado este viernes que la comisión de investigación del agua del consistorio sea "el campo de batalla para dirimir las diferencias de los dos PPs". Lo ha dicho en referncia a que en la reunión de este viernes el ex concejal popular, ahora no adscrito, ha pedido la comparecencia de la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, y de su hermano.

AVILÉS, 16 (EUROPA PRESS)

"Ya nos había quedado claro que IU iba a repetir el circo de los últimos cinco años, que encontraron el apoyo de Somos y ahora asistimos a las diferencias del PP", ha dicho el edil en declaraciones a Europa Press. "Los demás estamos de meros espectadores de lo que ocurre", ha indicado.

En la reunión de este viernes se han admitido las propuestas de comparecencias presentadas tanto por IU como por el concejal no adscrito Alfonso Araujo. A la lista de Mercedes y Pablo Fernández se suman el ex presidente del PP, Joaquín Aréstegui, y su mujer y ex concejala, Carmen Vega. Ambos están imputados en casos relacionados con la trama del agua, al igual que Miguel Ángel y Elena Villalba, ediles de ASIA cuando se aprobó el cambio de gestión del agua, quienes también aparecen en la lista.

Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz del PP, y Constantino Álvarez, ex concejal del PP que ahora pasa a no adscrito, son los únicos políticos de la lista que siguen en activo en el consistorio. Son los que, por seguir en el cargo, están obligados a declarar ante la comisión, al igual que los cuatro técnicos municipales que ha pedido IU.

Respecto a la empresa Aquagest la coalición reclama la presencia de seis antiguos trabajadores. Salvo el ex gerente, Jesús Díaz, el resto están imputados en uno de los dos casos judiciales. Se trata de Henry Laiño, Ignacio Suárez, Sergio M. Soriano, José Ángel Menéndez y Ángel Miguelsanz. La lista fue aprobada con los votos de todos los partidos presentes salvo el PP que se abstuvo y el PSOE que se opuso.

Las comparecencias están previstas para los días 4, 5 y 6 de abril , comenzando los técnicos municipales, luego los de Aquagest y acabando los políticos. El último día se fijarán los plazos para presentar las conclusiones de la comisión de investigación. "Habrá que ver quién viene y esperar que se cumplan los plazos", ha dicho Campa.